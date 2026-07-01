"Hago responsables a todos": el desagarrador pedido de justicia de la mamá de Yamila Chávez

El pedido de justicia por la muerte de Yamila Chávez volvió a expresarse durante una marcha encabezada por el reclamo de su familia. Silvina Suárez, madre de la joven de 29 años, responsabilizó al personal que estuvo de guardia el día de su atención y cuestionó la forma en la que actuaron en el hospital.

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Yamila era madre de dos niños y murió el 31 de mayo en la Maternidad del Hospital Snopek. La investigación continúa abierta y tiene a dos médicos imputados por homicidio culposo.

Durante la marcha, Silvina Suárez habló sobre el impacto que la muerte provocó en toda la familia y volvió a exigir que se esclarezcan las responsabilidades.

“Nosotros pagamos las consecuencias por el dolor. Su familia está muy dolorida, no podemos creer todavía, quiero que se haga justicia con estas personas”, expresó.

La mujer recordó que su hija le pedía que permaneciera a su lado durante la atención, pero aseguró que fue retirada del lugar por la Policía y que no recibió explicaciones por parte de los profesionales.

Mi hija me pedía que me quede con ella y no les importó me sacaron con la policía, no me dejaron entrar a la guardia, parece que ellos sabían lo que pasaba y no me dijeron nada, ningún doctor se nos acercó. Mi hija me pedía que me quede con ella y no les importó me sacaron con la policía, no me dejaron entrar a la guardia, parece que ellos sabían lo que pasaba y no me dijeron nada, ningún doctor se nos acercó.

Pedido de justicia por Yamila

“Hago responsables a todos los que estuvieron ese día”

Suárez sostuvo que la familia confió en que Yamila estaba recibiendo la atención necesaria y apuntó contra quienes se encontraban trabajando durante aquella jornada.

“Hago responsables a todos los que estuvieron ese día”, manifestó. También contó que una enfermera le había transmitido tranquilidad sobre el estado de su hija. Sin embargo, la situación era distinta a lo que la familia creía.

Ellos me dieron la seguridad que mi hija estaba descansando bien, eso me dijo una enfermera, que me quede tranquila, pero mi hija se estaba muriendo pero ninguno la vio. Ellos me dieron la seguridad que mi hija estaba descansando bien, eso me dijo una enfermera, que me quede tranquila, pero mi hija se estaba muriendo pero ninguno la vio.

La madre remarcó que, si no estaban en condiciones de atenderla, podrían haber permitido que la familia la trasladara a otro lugar. “Si ellos no querían trabajar me hubieran devuelto a mi hija y yo me la llevaba a otro lado”, expresó.

Justicia por Yamila

Yamila estaba trabajando un día antes

Silvina recordó que, antes de sufrir la descompensación, su hija se encontraba en buen estado de salud y entusiasmada con un nuevo proyecto.

“Ella un día antes estaba trabajando, gozando de buena salud, estaba contenta con su emprendimiento nuevo, pero al otro día se desmayó y de ahí salieron hacia el hospital”, relató.

La familia se dirigió al establecimiento con la expectativa de que pudieran asistirla. “Nosotros con esa confianza de que tenían que salvarle la vida a mi hija pero se la quitaron”, sostuvo.

El planteo del abogado de la familia

El abogado Carlos Espada cuestionó el tiempo transcurrido desde el ingreso de Yamila hasta que se determinó que estaba embarazada.

No hay ninguna justificación razonable para la dilación temporal, entró a las 10:30 y recién a las 17 horas se diagnosticó que estaba embarazada. No hay ninguna justificación razonable para la dilación temporal, entró a las 10:30 y recién a las 17 horas se diagnosticó que estaba embarazada.

Además, planteó que la joven había llegado al hospital con fuertes dolores de vientre y cuestionó que no se realizaran antes los estudios correspondientes. Espada indicó que existen dos médicos imputados y sostuvo que hubo una atención tardía.

Embed - SILVINA SUÁREZ Y CARLOS ESPADA - El desagarrador pedido de justicia de la mamá de Yamila Chávez

Pedirán cambiar la carátula

De acuerdo con el abogado, Yamila estuvo durante nueve horas con un sangrado interno y, cuando ingresó al quirófano, ya era tarde. También señaló que enfermeras habrían declarado que "un médico pidió modificar los horarios asentados en las fichas", por ese motivo, la querella buscará que se realicen peritajes sobre los teléfonos.

Queremos peritar los teléfonos ambos están imputados ahora por homicidio culposo, pero pediremos que se cambie la caratula. Queremos peritar los teléfonos ambos están imputados ahora por homicidio culposo, pero pediremos que se cambie la caratula.

La investigación continúa abierta

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que continúa la evaluación de la evidencia médica, técnica y documental reunida hasta el momento, con intervención de profesionales especializados.

La investigación busca determinar si existieron responsabilidades, fallas, demoras u omisiones en la atención médica que recibió Yamila antes de su muerte.

Mientras tanto, el equipo fiscal mantiene contacto con la familia y sus representantes legales para informar los avances de la causa dentro de los límites de la investigación.

Los principales datos de la causa