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15 de abril de 2026 - 20:31
Policiales.

Perico: un incidente causó contaminación química en el hospital Arturo Zabala

Se activó el protocolo por el derrame de una sustancia en el hospital Arturo Zabala de Perico. La cantidad de la misma no representaba un riesgo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.

Una situación de alarma se vivió este miércoles por la tarde en Perico, cuando se registró un incidente por contaminación química en el hospital Arturo Zabala, lo que obligó a suspender de manera momentánea gran parte de la atención y evacuar a las personas que se encontraban dentro y en los alrededores del establecimiento.

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Según se informó durante la cobertura en vivo de Canal 4, el episodio se originó en el sector de laboratorio del hospital. Aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente cómo ocurrió, en el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, Policía de la Provincia y personal vinculado al Ministerio de Salud, en medio de un operativo de seguridad para aislar la zona afectada.

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Contaminaci&oacute;n qu&iacute;mica en el hospital Arturo Zabala de Perico.

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.

De acuerdo con el relato desde el lugar, el fuerte olor que habría salido desde una de las áreas del laboratorio impactó no solo en quienes estaban dentro del hospital, sino también en vecinos y personas que circulaban por la zona. Por esa razón, se decidió evacuar el edificio y restringir la circulación en el sector para permitir la ventilación del lugar.

La cantidad de la sustancia que se derramó no representaba un riesgo para la gente, informaron fuentes oficiales.

Cómo fue el operativo en el hospital de Perico

Durante varias horas, el hospital Arturo Zabala permaneció prácticamente cerrado, con atención limitada solo a urgencias. La guardia fue trasladada al frente del edificio, sobre calle Belgrano, mientras que el ingreso habitual por Mariano Moreno quedó afectado por el procedimiento.

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Contaminaci&oacute;n qu&iacute;mica en el hospital Arturo Zabala de Perico.

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.

También se indicó que algunos pacientes con cuadros de mayor complejidad debieron ser derivados al hospital del Carmen y al hospital Pablo Soria por sus propios medios, debido a la imposibilidad de sostener la atención normal en el establecimiento periqueño.

En medio de la incertidumbre, varias personas llegaron al hospital buscando asistencia médica y se encontraron con demoras, falta de precisiones y un escenario atípico, con puertas abiertas, ventanas ventilando y sectores vallados. Una mujer que aguardaba atención señaló que llevaba varios minutos esperando ser asistida por un cuadro de fiebre, mientras continuaba el operativo interno.

Algunos testigos señalaron que podría haberse caído un frasco dentro del laboratorio, lo que habría desatado la situación.

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Hospital Arturo Zabala de Perico.

Hospital Arturo Zabala de Perico.

Mientras tanto, dentro del hospital permanecían reunidos representantes del Ministerio de Salud, abogados y personal del establecimiento, aunque no se logró obtener declaraciones de la administradora del nosocomio. La expectativa estaba puesta en conocer precisiones sobre lo ocurrido y en restablecer la atención con normalidad una vez controlado el incidente.

Según se informó en el lugar, la atención podría retomarse alrededor de las 21 o 21.30, aunque todo dependía de la evolución del operativo y de las condiciones de seguridad dentro del hospital.

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