Antonela Roccuzzo se refirió al día a día con Messi y la crianza de sus hijos

Durante la entrevista, confesó: “ Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos ”.

En esa línea, destacó que en esta etapa logró enfocarse un poco más en su desarrollo personal. “Antes no me lo permitía, mis hijos eran muy chicos y mi prioridad era estar con ellos. Ahora están más grandes… No tengo tanta culpa. Me dan más ganas de hacer cosas nuevas”, explicó.