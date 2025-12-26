El erróneo mensaje navideño de Juliana Santillán que generó burlas en redes

Al igual que otros dirigentes , la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím recurrió a las celebraciones de fin de año para compartir un saludo dirigido a la ciudadanía . No obstante, su publicación terminó llamando la atención y circulando masivamente en redes por una equivocación en el mensaje.

“¡Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección , nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca. Saludos !”, expresó la legisladora mirando a cámara en un video que difundió cerca de las 20 del miércoles . El error se repitió en el texto que acompañó la grabación, donde escribió: “ Feliz Noche Buena de resurrección y Feliz Navidad para todos”.

La publicación superó las 400 mil reproducciones y acumuló alrededor de mil retuits . Aunque los comentarios estaban restringidos a cuentas mencionadas por la diputada, numerosos usuarios sumaron enlaces a Wikipedia para explicar el motivo del desliz : "La Nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección".

Según la tradición cristiana , el nacimiento de Cristo ocurrió durante la noche, por lo que en muchos países se celebra la víspera de Navidad . En cambio, la Resurrección se recuerda en el marco de la Semana Santa , específicamente el Domingo de Pascua , cuando se conmemora que Jesús volvió a la vida tras haber sido crucificado el Viernes Santo .

En paralelo a la repercusión del video, se conoció que la legisladora se trasladó a Mar del Plata, su ciudad natal, para pasar las fiestas junto a su madre y sus hijos.

El otro pifie de Juliana Santillán

Ese traspié no fue un caso aislado en el año de Santillán. En junio, la diputada de La Libertad Avanza quedó envuelta en otra situación incómoda durante un cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en medio de un reclamo por mejoras salariales.

En ese intercambio al aire por TN, tres profesionales expusieron que percibían ingresos inferiores a los $800.000 mensuales pese a cumplir jornadas completas y guardias de 24 horas, un monto que —según explicaron— no les permitía afrontar un alquiler. En ese contexto, la legisladora recibió en vivo un mensaje con el valor actualizado de la Canasta Básica.

“La canasta básica total para una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”, dijo Santillán.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC, en mayo de 2025 una familia tipo —compuesta por cuatro personas— requirió ingresos por $1.110.063 para no caer bajo la línea de pobreza. En tanto, para un adulto solo, el umbral se ubicó en $359.244 durante ese mismo mes.

Pese a las aclaraciones realizadas en el estudio televisivo, la diputada sostuvo su postura y retrucó: “Ella decía que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno. 360 mil pesos es lo que se necesitó, de acuerdo al INDEC. Mucha carga sobre las opiniones políticas de muchos”.

No fue el único episodio de tensión protagonizado por la legisladora dentro del Congreso. También mantuvo fuertes cruces con pares de otras bancadas, entre ellos Florencia Carignano, de Unión por la Patria, y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, quien durante el debate por la Ley de Financiamiento Educativo deslizó que sus intervenciones estaban guiadas por indicaciones recibidas a través de un auricular.

"En los pasillos del Congreso se comenta que uno de los discursos más 'articulados' de la sesión de hoy fue producto del dictado por medio de un audífonos", publicó el diputado socialista Esteban Paulón. "Como Zulemita en la facu en los 90’s", lanzó el legislador santafesino, sin dar nombres propios. Aun así, en redes sociales ya se comentaba con fuerza lo bien armado que había sido el mensaje final de Santillán.