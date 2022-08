Himalaya: dos jujeños comienzan a cumplir el sueño a la cumbre

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChmjYrXPzgT%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by Mati Gomez (@mati.gomez)

“Ella es lo que hoy sueño, la que no me dejo dormir mis últimos días en Argentina, la que hoy está consumiendo mis energías, la que hoy sueño subir y agradecer por esta oportunidad que me da la vida de poder conocerla, ella hoy está en mi piel, mi mente y mi alma, la montaña de los espíritus es lo que quiero conquistar para cumplir mi sueño de estar a más de 8000 metros de altitud y llevar las energías de mi familia, amigos, conocidos, desconocidos, mi país y sobre todo de mi provincia a lo más alto del mundo….” fueron las palabras de Matías Gómez en sus redes sociales.

Se trata de la noticia más esperada por el grupo de escaladores que partieron de la Argentina, ya que esto representa el permiso necesario para iniciar la travesía rumbo a la cumbre del Monte Manaslu, situado en el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centroccidental de Nepal.

Las palabras de Matías dejaban ver su entusiasmo junto con sentimientos encontrados por la noticia, sumado a que desde la base ya confirmaron la fecha para iniciar el ascenso. “La ventana de buen clima llega en un mes” comentaba Matías, puntualizando, “ahora comienza el camino al gran sueño”.

Delegación argentina en el Himalaya

De los 9 integrantes que forman parte de la Expedición Argentina Himalaya 2022, solamente tres irán sin oxígeno. Entre ellos se encuentran nuestros jujeños, Matías y Sebastián.

"Nos llega un montón el cariño de toda la gente que nos está apoyando para poder cumplir este sueño que parecía imposible y que ya comenzó”.

