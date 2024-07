Farándula.. La ex pareja de Enzo Fernández, estuvo presente en Argentina vs Perú y generó polémica

En el partido Argentina-Perú de la Copa América 2024, la ex pareja de Enzo Fernández estuvo presente junto a otras novias de futbolistas argentinos, desatando controversia en las redes sociales . Tras la difusión de las imágenes, Fernández compartió una foto con su familia, aparentemente para disipar especulaciones de infidelidad según versiones que circulan en Twitter.

El volante y su esposa se conocieron en 2018.

Las fuertes versiones que circulan sobre Enzo Fernández

En respuesta a esta controversia, los usuarios de la plataforma X difundieron diversas teorías sobre una posible infidelidad del jugador, aunque no hay pruebas que respalden tales afirmaciones ni evidencia de que estuviera con su ex pareja el día del partido de Argentina contra Perú, durante el cual Crystal Grillo, la ex de Enzo, se fotografió con otras mujeres.