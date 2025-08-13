miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 11:52
Declaraciones.

Mariano Martínez detalló el duro momento de su infancia: "La pasé muy mal"

Con Mario Pergolini, el actor se sinceró sobre los desafíos que enfrentó desde niño al tener dislexia, diagnóstico también identificado en dos de sus hijos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia.

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia.

En una entrevista con Mario Pergolini, Mariano Martínez compartió detalles de su vida personal al relatar una dificultad que lo marcó desde la infancia. En el programa Otro día perdido (El Trece), el actor se refirió a los desafíos que enfrenta debido a la dislexia, un trastorno de aprendizaje que lo acompaña desde niño.

Martínez explicó que, en varias ocasiones, esta condición le generó complicaciones y reconoció que sigue conviviendo con ella. Además, reveló que dos de sus hijos también tienen dislexia, subrayando la importancia de visibilizar este tema y la necesidad de hablar abiertamente sobre sus implicancias.

Mariano Martínez tiene dislexia desde su infancia.

Mariano Martínez y la experiencia personal y familiar de la dislexia

En el estudio, el ambiente se volvió íntimo y Mariano recordó sus experiencias de infancia: “Yo no me dí cuenta en sí, de chico la pasé muy mal. La dislexia es muy amplia y genera en los chicos, sobre todo, una frustración muy grande”.

La conversación profundizó sobre cómo este reto afectó no solo su vida personal, sino también la de su familia. Mariano relató que el hallazgo de indicios de dislexia en uno de sus hijos fue el detonante para abordar el tema de manera más seria: tras realizarle las pruebas correspondientes, se confirmó el diagnóstico y comenzaron un tratamiento de aproximadamente dos años.

El actor, claramente comprometido y sensibilizado por la experiencia familiar, resaltó la importancia de la Fundación Difam y de los profesionales que la integran. Explicó que la institución realiza evaluaciones que resultan costosas, ya que requieren la intervención de una psicopedagoga en varias sesiones para determinar si el niño presenta o no dislexia.

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia.

La detección temprana y el rol de los especialistas

Martínez señaló que las evaluaciones son clave para identificar problemas en niños que ya deberían leer con cierta soltura pero presentan dificultades. Recomendó consultar ante cualquier signo de retraso en la lectura, incluso si el niño lee más despacio de lo esperado para su edad. Subrayó la relevancia de crear conciencia y facilitar el acceso a diagnósticos tempranos, destacando su importancia para chicos de todo el país.

El testimonio del actor permitió visibilizar la complejidad de la dislexia en la infancia, un trastorno que muchas veces pasa inadvertido para el entorno familiar y escolar. Mariano recordó que él mismo sufrió las dificultades asociadas durante su niñez y destacó el valor del examen realizado a su hijo. Explicó que el abordaje requiere la participación de especialistas y un tratamiento sostenido, diseñado para acompañar el aprendizaje según las necesidades particulares de cada niño.

El actor visitó a Mario Pergolini en su ciclo Otro día perdido y abrió su corazón sobre la dificultad que transitó y que también le detectaron a dos de sus hijos.

Al repasar los mecanismos y apoyos disponibles para el diagnóstico y seguimiento de la dislexia, Martínez mencionó la legislación vigente en Argentina. Señaló que desde 2016 existe una ley que exige a las escuelas adaptar sus métodos de enseñanza para atender a alumnos con dislexia, reconociendo que aprenden de manera diferente.

Legislación y hábitos que acompañan el aprendizaje

Esta normativa obliga a las instituciones a ajustar sus estrategias educativas, asegurando que los estudiantes con dificultades específicas puedan avanzar en su escolaridad sin quedar marginados por las limitaciones asociadas al trastorno.

Embed

El actor también recordó que durante la pandemia utilizaba transmisiones en vivo a través de Instagram para interactuar con sus seguidores, y en una de esas ocasiones hizo público su diagnóstico de dislexia.

Martínez explicó que, pese a su gusto por la lectura y el hábito constante de leer, todavía comete errores ortográficos: reconoció que su condición genera ciertas dificultades en la escritura, aunque no limita su pasión por los libros ni su disfrute de la lectura. Destacó que estos errores son parte del desafío que implica convivir con la dislexia, pero no constituyen un obstáculo para seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento.

