Martín Demichelis y sus hijos vivieron tuvieron que ser rescatados del mar: ¿Qué pasó?

Tras la viralización de un video que mostraba a Martín Demichelis discutiendo con su nueva pareja dentro de un vehículo en José Ignacio, Uruguay , un nuevo incidente volvió a poner al exjugador en el centro de la atención mediática . En las últimas horas circuló un clip en el que el exfutbolista y sus hijos estuvieron al borde de verse envueltos en un accidente grave .

El suceso fue difundido este jueves por el programa A la tarde ( América TV ), donde además de exhibir las imágenes , reconstruyeron detalle por detalle la secuencia del rescate .

Según relató Karina Mazzocco , el suceso tuvo lugar el 31 de diciembre en Laguna Escondida , un sector donde está terminantemente prohibido nadar . El exentrenador y sus tres hijos — Bastian, Lola y Emma — quedaron arrasados por la corriente , y ante la falta de guardavidas en el área, la situación se volvió crítica y angustiante .

La fortuna estuvo de su lado: un grupo de rescatistas que se encontraba de descanso practicaba surf cerca del lugar. Al percibir el peligro , no dudaron en dejar sus tablas y adentrarse en el agua para socorrer a la familia .

En tanto, Oliver Quiroz brindó información adicional sobre el hecho: “Esta información nos llega el martes de esta semana, nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

El momento en el que la familia Demichelis estaba atrapada en el mar.

La conductora del programa subrayó que Demichelis y sus hijos habían intentado refrescarse debido al calor extremo, mientras que Luis Bremer enfatizó la gravedad de la situación: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”.

En consecuencia, en el panel también se puso el foco en la irresponsabilidad de ingresar al mar en un sector claramente señalado como peligroso. Claudia Medic, panelista del ciclo, no dudó en criticar al exfutbolista: “Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.

La versión de Micaela Benítez

La noticia sobre el susto que atravesó el exfutbolista en el mar se conoció apenas un día después de que circulara un video en el que se lo veía discutir con Micaela Benítez, su actual pareja, en el estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio.

La discusión de Martín Demichelis con Micaela Benítez se volvió viral tras ser grabada por una persona que se escondió en el estacionamiento de La Susana.

Frente a la exposición mediática, Benítez decidió romper el silencio y ofrecer su versión. En diálogo con Oliver Quiróz, la joven explicó con detalle el intercambio que mantuvo con su novio frente a testigos. “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”, expresó en un mensaje textual.

“Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, aclaró, al mismo tiempo que detalló que ambos optaron por subirse al vehículo para mantener la conversación en privado y resguardarse, evitando que la situación se hiciera pública. “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, agregó.