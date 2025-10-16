jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 11:01
Tristeza.

Murió la locutora María Eugenia Karall tras luchar contra una larga enfermedad

La emisora oficializó la información a través de sus perfiles en redes sociales, mientras que sus colegas expresaron su despedida con profunda tristeza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió María Eugenia Karall.

Murió María Eugenia Karall.

El periodismo de Argentina se encuentra nuevamente de duelo tras conocerse el fallecimiento de María Eugenia Karall, emblemática locutora de Radio 10, quien murió el 15 de octubre a los 52 años. La emisora confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, acompañándola con una fotografía de Karall y un emotivo mensaje.

Lee además
Choque en Mar del Plata.
Mar del Plata.

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos
Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10”, comienza el comunicado. Además, agregaron: “Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia.”

La noticia fue confirmada por las redes sociales de la emisora.

Reacciones y homenajes de colegas ante la pérdida de Karall

La publicación se vio rápidamente colmada de mensajes de colegas que despidieron a María Eugenia con emoción y nostalgia. Entre los primeros en expresar sus palabras estuvo Jorge Rial: “Gran persona. La vamos a extrañar”. Débora D’Amato también compartió su sentir: “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, mientras que Teté Coustarot agregó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”.

Basalo posando con la querida locutora.

Asimismo, Pampa Mónaco manifestó: “Excelente profesional y mejor persona aun. Mucha fuerza a toda la familia”. Otros periodistas, como Mariana Brey, Rosalía Costantino y Noelia Novillo, optaron por plasmar su pesar a través de emojis de corazones y lágrimas en los comentarios. Durante la emisión matutina de Argenzuela (Radio 10) de este miércoles, Mauro Federico dedicó unas palabras de despedida a su colega y compartió detalles sobre su fallecimiento.

Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa”, comenzó relatando el conductor.

Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10, a los 52 años.

Continuó diciendo: “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también una excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

Mauro Federico recuerda la trayectoria y profesionalismo de Eugenia Karall

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1978539668091052142&partner=&hide_thread=false

Agregó: “Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional”. Y concluyó: “Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es. Un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

De qué murió Miguel Ángel Russo

Tragedia en Misiones: un candidato murió de un infarto durante un debate

Un cura en Brasil fue atrapado in fraganti semidesnudo con la novia de un fiel en la parroquia

La historia de vida de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

Lo que se lee ahora
Un cura fue sorprendido semidesnudo con la novia de un devoto en la parroquia.
Escándalo.

Un cura en Brasil fue atrapado in fraganti semidesnudo con la novia de un fiel en la parroquia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Intentóapuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel