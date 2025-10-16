Murió la locutora María Eugenia Karall tras luchar contra una larga enfermedad

El periodismo de Argentina se encuentra nuevamente de duelo tras conocerse el fallecimiento de María Eugenia Karall , emblemática locutora de Radio 10 , quien murió el 15 de octubre a los 52 años . La emisora confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales , acompañándola con una fotografía de Karall y un emotivo mensaje .

“ Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall , histórica locutora de Radio 10 ”, comienza el comunicado . Además, agregaron: “ Su voz , su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia .”

La publicación se vio rápidamente colmada de mensajes de colegas que despidieron a María Eugenia con emoción y nostalgia . Entre los primeros en expresar sus palabras estuvo Jorge Rial: “Gran persona. La vamos a extrañar” . Débora D’Amato también compartió su sentir: “ Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, mientras que Teté Coustarot agregó: “Qué recuerdo amoroso dejás . Abrazo a la familia”.

Asimismo, Pampa Mónaco manifestó: “ Excelente profesional y mejor persona aun. Mucha fuerza a toda la familia ”. Otros periodistas , como Mariana Brey, Rosalía Costantino y Noelia Novillo , optaron por plasmar su pesar a través de emojis de corazones y lágrimas en los comentarios . Durante la emisión matutina de Argenzuela (Radio 10) de este miércoles, Mauro Federico dedicó unas palabras de despedida a su colega y compartió detalles sobre su fallecimiento .

“Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa”, comenzó relatando el conductor.

Continuó diciendo: “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también una excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

Mauro Federico recuerda la trayectoria y profesionalismo de Eugenia Karall

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1978539668091052142&partner=&hide_thread=false PROFUNDO DOLOREl adiós a María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. El medio, a través de Mauro Federico, despidió con un mensaje en sus redes a la locutora que fue la voz del medio durante varios años. Venía luchando contra una dura enfermedad. Tenía 52 años. #QEPD… pic.twitter.com/ycZiBj3cDu — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) October 15, 2025

Agregó: “Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional”. Y concluyó: “Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es. Un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”.