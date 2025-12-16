martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 13:02
Orgullo nacional.

¿Quién es Enrique Shaw, el empresario argentino rumbo a la beatificación?

La comisión del Dicasterio para las Causas de los Santos emitió su aprobación respecto al milagro de Enrique Shaw, acercándolo a la beatificación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El empresario argentino Enrique Shaw, camino a la beatificación. &nbsp;

El empresario argentino Enrique Shaw, camino a la beatificación.

 

Durante la mañana de este martes en Roma, la comisión integrada por obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos emitió un dictamen positivo sobre el milagro atribuido a Enrique Shaw, el empresario argentino que se encuentra a un paso de la beatificación, según informó monseñor Santiago Olivera.

Lee además
Teresa de Calcuta nació un 26 de agosto de 1910.
Mundo.

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres
Canonización de Carlo Acutis.
Religión.

Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial de la Iglesia Católica

“Con mucha alegría compartimos que hoy tuvo lugar la Asamblea de obispos y cardenales en el Dicasterio para las Causas de los Santos y dio ‘su parecer favorable’ acerca del proceso del venerable Enrique Shaw”, señaló Santiago Olivera, vicepostulador del proceso de canonización.

El empresario argentino Enrique Shaw, camino a la beatificación.

El paso pendiente consiste en que el prefecto, cardenal Marcelo Semeraro, presente ante el Papa todos los detalles relativos al proceso del siervo de Dios, venerable Enrique Shaw, tal como aclaró monseñor Olivera desde Roma.

Enrique Shaw, el primer empresario rumbo a la beatificación

Enrique Shaw no ejerció como sacerdote ni formó parte de una orden religiosa. Fue un empresario, esposo, padre de nueve hijos y oficial de la Armada, cuya vida, caracterizada por una coherencia excepcional, lo coloca entre los próximos argentinos en camino a la beatificación.

Nacido en 1921 en el Ritz de París, Shaw concebía la actividad empresarial de manera profundamente distinta a la convencional: no la veía solo como un mecanismo de ganancia, sino como un espacio humano y comunitario. Convencido de que el trabajo debía respetar y promover la dignidad de las personas, impulsó relaciones laborales fundamentadas en el diálogo, la equidad y el respeto, incluso en medio de contextos de intensa conflictividad social.

La comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos otorgó su respaldo al milagro atribuido a Enrique Shaw.

Ese modo de entender la empresa se tradujo en acciones concretas y originales. Shaw fue el creador del salario familiar en Argentina, una iniciativa adelantada a su época, diseñada para que la remuneración del trabajador considerara no solo su labor, sino también la responsabilidad de mantener a su familia.

Para él, el sueldo no podía reducirse a una cifra fría: debía garantizar condiciones de vida dignas. En 1955, en medio de la intensa persecución religiosa que siguió a la quema de templos y al conflicto entre el Estado y la Iglesia, Enrique Shaw fue detenido por su compromiso católico y su abierta adhesión a la fe.

Enrique Shaw creó y presidió por primera vez la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde la cual promovió con determinación los principios de la Doctrina Social de la Iglesia dentro del ámbito económico argentino. Su postura era firme y, en cierto modo, contraria a la corriente dominante: sostenía que la fe y la actividad empresarial no solo podían coexistir, sino que debían complementarse.

El empresario argentino Enrique Shaw, camino a la beatificación.

A diferencia de otras trayectorias hacia la santidad, Shaw decidió mantenerse activo en el entorno corporativo como expresión de su discernimiento espiritual.

Cuando manifestó su intención de abandonar la empresa para dedicarse directamente a los trabajadores, un sacerdote de la diócesis de Chicago lo persuadió de permanecer: su vocación consistía en transformar la compañía desde adentro. Hoy este detalle tiene un valor simbólico adicional, ya que esa misma diócesis es la del actual Papa León, quien lo calificó como “un hombre providencial para nuestros tiempos”.

Un momento complicado en la vida del empresario

En su juventud, Shaw sufrió una enfermedad grave: cáncer que requirió transfusiones urgentes. De manera espontánea, los empleados de su empresa ofrecieron donar sangre para salvarlo.

Enrique Shaw.

Este gesto se convirtió en un símbolo, y Shaw resumió la experiencia en una frase que quedó para la posteridad: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”. Falleció en 1962, a los 41 años. En abril de 2021, el papa Francisco reconoció a Enrique Shaw como venerable. En enero de 2025, el milagro asociado a su intercesión superó la revisión médica y obtuvo el visto bueno de la Comisión Teológica.

El 17 de junio, la Comisión de Teólogos respaldó por unanimidad la oración de intercesión al “candidato” y los efectos milagrosos vinculados a ella; y hoy, la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos emitió su “parecer favorable”. Solo resta ahora la aprobación definitiva por parte del papa León XIV.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres

Quién fue Carlo Acutis, el santo millennial de la Iglesia Católica

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: horario de servicios y misas en los cementerios

Influencer prendió fuego su Ferrari para tener más clics y podría ser condenado a prisión

Publicaron el primer parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: qué dice

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Gerardo Morales y Carlos Sadir  video
Aniversario.

Gerardo Morales y Carlos Sadir: "Un proyecto que generó grandes transformaciones para Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel