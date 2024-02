Rafael Nadal se refirió a la brecha salarial entre varones y mujeres

“Esto es una sensación personal, se te nota incómodo cuando se habla”, le dijo al español la presentadora de la Sexta. “Para nada, lo que no soy es hipócrita. No me gusta serlo y decir las cosas que me son fáciles decir y no pienso”, respondió Nadal.

El atleta de 37 años y poseedor de 22 títulos de Grand Slam prosiguió: ” La inversión en deporte femenino debe ser la misma que en deporte masculino... Pero los sueldos no. ¿Por qué? Lo que es injusto es que no hay igualdad. Un hombre y una mujer se merecen las mismas oportunidades. Pero el término feminismo se lleva a unos extremos. La igualdad no reside en regalar. La igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, tendrá que ganar más que yo. Yo no quiero ganar más que Serena por ser Rafa Nadal ”, dijo el tenista español.

La postura de Rafael Nadal sobre el salario de las mujeres

Nadal mantuvo su posición y expresó con determinación: “Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. En el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales. En su momento el tenis femenino fue muy visto y por eso la igualdad llegó antes”. Luego, el ex número 1 remarcó: “El otro día vi el ranking de las deportistas mejor pagadas y había muchas tenistas. Pero si las mujeres campeonas del mundo son populares y llenan estadios, pues cuanto más ganen mucho mejor”.

El deportista abordó además su controvertido acuerdo con Arabia Saudita luego de suscribir un convenio para desempeñar el papel de embajador del tenis en dicho país. La periodista interpeló al tenista: "¿Por qué decidió Rafa Nadal implicarse en esta situación?", le preguntó. Y él, sin eludir la cuestión, contestó: “Necesidad, ninguna. ¿Que me pagan? Sí. ¿Que necesito el dinero que voy a recibir? Para nada, no me va a cambiar la vida", lanzó.

En esa línea, continuó: "Yo no he firmado ningún supercontrato como otros compañeros deportistas que están ahí, y a los que respeto. Mi contrato con ellos es para promover el tenis e intentar conseguir mis objetivos. Y ese [ayudar a blanquear la imagen de Arabia] no es mi objetivo. Es otro. Muchas veces, la gente tiende a opinar sin preguntar, y vaya por delante que cuando acepté la decisión sabía lo que ocurriría. Creo que cometimos un error de comunicación cuando se anunció. Yo no estuve lo encima que tenía que estar y mi equipo cometió un error…”.

El jugador de tenis intentó desviar la conversación y se centró en los proyectos que está llevando a cabo con Arabia Saudita. “He sido una persona coherente durante toda mi vida y creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que debo trabajar; no voy a trabajar allí de una manera que no me sienta cómodo”, indicó. Y amplió: “Solo digo: déjenme que haga mi proyecto, y veremos si soy capaz de lograr mi objetivo, que es mejorar la vida de personas a través del deporte. A mí se me ha dicho que este es el camino; si luego es otro, me habré equivocado…”.

Asimismo, el deportista español abordó las disputas que rodean a Arabia Saudita, dado que el país ha sido objeto de acusaciones y denuncias por parte de varias organizaciones internacionales y gobiernos debido a la violación de los derechos humanos. La tortura, los maltratos físicos, la aplicación de la pena capital y la trata de personas son cuestiones que afectan a esa nación.

“¿Qué hay cosas que se tienen que mejorar? Sin duda. No estoy de acuerdo con todo eso [sobre las violaciones a los derechos humanos], para nada. Es un país muy atrasado en muchas cosas. Si no consigue la evolución diré: me equivoqué por completo. Pero hay muchos países que han sido aceptados y respetados, que venían de una situación muy difícil respecto a todos esos derechos, y sobre los que hoy día hay una visión totalmente diferente”, dijo Nadal.

"En Arabia Saudita las mujeres saudíes enfrentan discriminación en muchos aspectos de su vida tales como los relacionados con la educación, la salud, el desarrollo de actividades comerciales, la realización de viajes, el trabajo y otros. Además el país está denunciado por ejercer esclavitud sexual con las mujeres. En este escenario, el tenista dijo que Arabia Saudita no necesita lavar su imagen con su presencia. “No creo que Arabia me necesite a mí para lavar su imagen”, enfatizó el tenista.

Rafa Nadal también hizo mención a las críticas que ha enfrentado por parte del público, dado que se le ha acusado de ceder a intereses económicos. Con convicción, abordó el asunto en términos enérgicos.

“La gente no tiene la información de las cosas. Hay mucho boom y es lógico que se tenga la sensación de que todo se compra con dinero. Yo creo que tendría que haber salido a explicarlo de entrada. Cuando pase el temporal, me explicaré. Yo sé de la manera que lo he hecho... Acepto la crítica con tolerancia”, dijo el Rey de la tierra batida.

Por último, el deportista español mencionó su desempeño durante el año 2024. “Mi objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible. Confío en estar en Indian Wells, posiblemente sea la última vez que lo juegue y es un torneo muy especial para mí”, dijo.

Asimismo, abordó otras cuestiones que no están relacionadas con el tenis cuando le preguntaron sobre su opinión acerca de Kylian Mbappé en el Real Madrid. “Me gustaría verlo. Yo no tengo que perdonarle nada, él tomó su decisión en su momento y nosotros lo vemos como fanáticos... Yo creo que tuvo mucha presión allí y encima le pusieron mucho dinero encima de la mesa. Ojalá este año tome otra decisión”, dijo el tenista. También le preguntaron sobre la presidencia del club blanco. “Claro que me haría ilusión ser presidente del Real Madrid, pero no lo tengo en el plan de mi vida”, aceptó.