Rafael Nadal y Mery Perelló serán papás por primera vez. 

image.png

Rafa Nadal subió una foto en su cuenta personal de Instagram de sus vacaciones junto a unos amigos en la que aparecía Mery Perelló portando ropa amplía que desató los rumores sobre su embarazo.

El tenista español, que acaba de conquistar en París su vigésimo segundo título del Grand Slam, tiene 36 años recién cumplidos mientras que su esposa, Mery Perelló, tiene 33. La pareja se casó el 19 de octubre de 2019.

La pareja lleva más de catorce años de noviazgo y tres de casados. Fue justamente un año después de formalizar su relación, en octubre del 2019, cuando reconoció en diálogo con CNN que ser padre,“es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos”.

¿Qué dijo Rafael Nadal?

Rafa Nadal prefirióguardar silencio sobre su paternidad en el transcurso del homenaje que este miércoles le rindió el Govern de Baleares por su trayectoria deportiva en un acto celebrado en el Consolat de Mar y presidido por la jefa del ejecutivo autonómico, Francina Armengol.

image.png

“Este viernes”, se limitó a responder Rafa haciendo alusión a quecontestará las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que convocó para ese día, donde se espera que hable sobre el hijo que espera con su mujer, Mery Perelló y sus sensaciones por la lesión crónica que padece en el pie izquierdo.

El considerado el mejor deportista español de la historia y la presidenta de Baleares iniciaron el acto de homenaje viendo unvídeo con los momentos estelares de los 22 títulos de Grand Slam que ganó a lo largo de su brillante carrera profesional.

Tras entregar a Nadal como obsequio una litografía obra de Tomeu Ventayol, Armengol ha elogiado la figura del manacorense, al que calificó de “deportista único” y “gran embajador”de las islas en todo el mundo.

Además, el deportista indicó que “está siendo un año difícil. He tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla. Estar rodeado de familia y amigos me ayuda en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción”.