Se cumple un mes de la muerte de Locomotora Oliveras: el sentido mensaje de su hermano

A un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras.

Jesús Oliveras utilizó su cuenta de Instagram para rememorar a su hermana, Alejandra Locomotora Oliveras , manteniendo presente la memoria de una de las figuras más destacadas del boxeo argentino . En la publicación compartió una imagen de la exboxeadora acompañada del mensaje: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía” .

Este homenaje se suma a la larga lista de reconocimientos que surgieron tras el fallecimiento de la deportista, ocurrido el 28 de julio luego de dos semanas de internación por un accidente cerebrovascular isquémico .

En una entrevista exclusiva con Teleshow , Jesús Oliveras expresó sus sentimientos hacia su hermana Alejandra “Locomotora” Oliveras , reflejando a la vez el dolor por su pérdida y el orgullo por su carrera deportiva .

Recordó el mes transcurrido desde su fallecimiento y destacó la valentía con la que enfrentó su última batalla : su vida y su legado , afirmó, no fueron en vano. El psicólogo que la acompañó en sus inicios en el boxeo señaló que su lucha trascendió cualquier resultado, dejando una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y en la historia del boxeo argentino .

Jesús remarcó la magnitud de sus logros y el impacto que tuvo en tan corto tiempo: sus seis títulos mundiales, su inspiración para otros y la presencia eterna en la memoria de quienes la admiraron. Al evocar su legado, manifestó un afecto profundo y duradero: prometió extrañarla siempre y reafirmó su amor incondicional por su hermana.

La excampeona de boxeo dejó un legado de coraje y superación en el deporte argentino.

El homenaje cobra un significado especial al recordar a una deportista que fue compañera de retos y aprendizajes, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. La muerte de Alejandra Oliveras provocó una profunda repercusión en los ámbitos deportivo y mediático, con figuras del espectáculo, periodistas y atletas que expresaron su pesar y resaltaron su liderazgo y su carácter enérgico. Las palabras de su hermano reflejan el espíritu que definió su vida: enfrentar cada desafío con valentía, sin rendirse ante las dificultades.

Trayectoria y legado de la Locomotora Oliveras

Conocida como “Locomotora” tanto en el circuito profesional como entre el público general, Oliveras conquistó seis títulos mundiales en cinco categorías distintas. Según el portal especializado Box Rec, registró 33 victorias —16 por nocaut— en 38 combates como profesional. Sus comienzos modestos, junto con la disciplina y el esfuerzo constante, marcaron tanto su trayectoria como la impresión que dejó en quienes compartieron su camino.

Alejandra Oliveras conquistó seis títulos mundiales y superó adversidades dentro y fuera del ring.

Alejandra Oliveras solía definir la vida como su combate más desafiante: levantarse cada día con la determinación de no rendirse. En una entrevista memorable con Alejandro Fantino, compartió esa visión que resonó con distintas generaciones, no solo por su claridad y sencillez, sino también por su trasfondo personal: creció enfrentando la pobreza, sufrió violencia y atravesó traiciones que dejaron huella fuera del ring.

Superación, gratitud y la filosofía de vida de Oliveras

Poco antes de una de las contiendas más importantes de su carrera, la boxeadora vivió un episodio familiar que la confrontó con el dolor y la traición. Descubrió que su marido había sido infiel con su propia hermana apenas diez días antes de viajar a México para disputar un título mundial.

Lejos de quebrarse, transformó esa angustia en energía y concentración, logrando una de sus victorias más destacadas: derrotó a Jackie Nava y se consagró campeona mundial en la categoría Supergallo.

El mensaje de Jesús Oliveras destaca la valentía y el espíritu de lucha de la boxeadora.

Alejandra Oliveras promovía una visión de la vida centrada en la gratitud y en aprovechar el presente. Para ella, la verdadera felicidad no dependía de la riqueza ni de los bienes materiales: podía acumular dinero sin que eso le brindara satisfacción real.

Señalaba con contundencia que la fortuna no se lleva al más allá y que cada billete carece de valor frente al tiempo vivido. Su mensaje insistía en la importancia de disfrutar el momento, de valorar el día a día, porque lo que importa es el hoy, no lo que vendrá mañana.