Silvina Luna detalló como vive la espera para su trasplante de riñón

"Voy a diálisis tres veces por semana, cuatro horas, hasta que me trasplante. Habían dicho que estaba en la lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso. Pero sí, voy camino al trasplante", expresó esperanzada.

"¿Es un alivio pensar en el trasplante?", le preguntó la periodista. "La verdad que sí. Me metí en un mundo que desconocía, hay gente que se dializa hace muchos años. También conocí esto de la lista del INCUCAI. Aprendí que todos somos donantes salvo que digas que no lo sos. Pero igualmente no alcanza porque hay 35.000 personas en diálisis hoy en día y los trasplantes que se hacen por año de riñón son muy poquitos. Se llaman cadavéricos, tienen que ser por muerte cerebral, no es cualquier muerte. Tengo una compañera en diálisis que hace tres años que está, dos veces probaron, con dos riñones y no fue compatible", detalló.

"A mí me pasó algo muy loco, cuando salió todo esto me escribió mucha gente. Roxana, que es la presidente del INCUCAI, también me habló. Había escrito al INCUCAI mucha gente que quería donar un riñón. Me quedé impactada porque somos un país solidario. Que la gente quiera donar altruistamente un riñón me llenó de amor. Algo que no sabía que podía pasar", resaltó.

"Son muchas cosas que tuve que atravesar. Pero estoy firme. Estoy de pie. Y con muchas ganas de volver a recuperar mi vida", aseguró. Y añadió: "Me sostiene el creer en mí y el darme cuenta lo valiente que soy por sostener el proceso".

¿Qué le sucedió a Silvina Luna?

El martes 14 de febrero, Guido Záffora, periodista del programa de televisión Intrusos en América TV, informó que Silvina Luna, reconocida modelo argentina, deberá someterse a un trasplante de órganos. Sin embargo, también se mencionó que Silvina Luna habría disparado contra Aníbal Lotocki después de escuchar sus recientes declaraciones en el mismo programa.

Aníbal Lotocki es el cirujano plástico argentino que ha estado involucrado en controversias y casos mediáticos en el pasado. Según la información proporcionada por Guido Záffora, Silvina Luna habría reaccionado de manera negativa a las declaraciones de Lotocki en Intrusos, aunque no se especificó el motivo o los detalles exactos de la situación.

"Silvina Luna está mirando el programa y obviamente ella pide Justicia, está sorprendida por todo lo que escucha. Esto lo cuento porque ella me autoriza, me lo contó hace unos días. Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar", dijo Guido.

A su vez, el periodista comentó que a Silvina se le ha dificultado trabajar, a raíz del tiempo que debe pasar con cuidados médicos: "Ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina 3 veces por semanas durante cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones".

Además, Guido también puntualizó que Silvina aún no está en la lista del INCUCAI (El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante): "Se encuentra en un proceso de trasplante, se está haciendo estudios y todavía no le dieron fecha. Faltan todos los trámites y el papeleo para llegar al trasplante. No es un trasplante urgente".