miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 07:28
MLS

Philadelphia Union vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan en el Talen Energy Stadium. El duelo se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina).

Philadelphia Union vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El juego entre Philadelphia Union y New England Revolution se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la semana 29 de la MLS, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el Talen Energy Stadium.

Lee además
new york city fc vs charlotte fc: previa, horario y como llegan para la semana 29 de la mls

New York City FC vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
minnesota united vs chicago fire: previa, horario y como llegan para la semana 29 de la mls

Minnesota United vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Así llegan Philadelphia Union y New England Revolution

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS

Philadelphia Union busca levantarse de su derrota ante Vancouver Whitecaps FC en el BC Place Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

El anterior partido disputado entre New England Revolution finalizó en empate por 1-1 ante Toronto FC. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 6 goles y le han marcado 9.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union lo ganó por 0 a 2.


Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Philadelphia Union y New England Revolution, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

New York City FC vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Minnesota United vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Houston vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Orlando City SC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

San José Earthquakes vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Lo que se lee ahora
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos
Educación.

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel