Philadelphia Union vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El juego entre Philadelphia Union y New England Revolution se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la semana 29 de la MLS, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el Talen Energy Stadium.

Así llegan Philadelphia Union y New England Revolution Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS Philadelphia Union busca levantarse de su derrota ante Vancouver Whitecaps FC en el BC Place Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS El anterior partido disputado entre New England Revolution finalizó en empate por 1-1 ante Toronto FC. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 6 goles y le han marcado 9.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union lo ganó por 0 a 2.

Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Philadelphia Union y New England Revolution, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

