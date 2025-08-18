lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 10:11
Electrónica.

Plan canje de televisores: así funciona el plan para cambiar tu Smart TV en 2025

Samsung permite entregar tu televisor usado y acceder a hasta 36% de descuento y cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo funciona el plan para renovar tu Smart TV en 2025.

Cómo funciona el plan para renovar tu Smart TV en 2025.

Comprar un televisor nuevo puede significar una inversión considerable, sobre todo al buscar equipos con tecnología de última generación. Con este objetivo, Samsung presentó su Plan Canje, que facilita la renovación de tu Smart TV entregando el televisor actual como parte del pago y obteniendo múltiples ventajas.

Lee además
argentinos invaden paraguay para hacer compras: precios hasta 75% mas baratos
Turismo.

Argentinos invaden Paraguay para hacer compras: precios hasta 75% más baratos
Boom de compras en Paraguay: celulares, televisores y ropa a mitad de precio
Economía.

Compras baratas en la frontera: ¿por qué conviene Paraguay antes que Chile o Bolivia?

El programa, disponible en todo el país salvo en Tierra del Fuego, brinda un descuento de hasta 36% en modelos seleccionados. Además, permite financiar la compra en cuotas sin interés y recibir un reintegro inmediato, una vez que se verifica el estado del televisor entregado.

Comprar un televisor nuevo puede representar un gasto importante, especialmente si se busca tecnología de última generación.

¿Cómo funciona el Plan Canje de Televisores?

El Plan Canje de Samsung permite entregar un televisor antiguo como parte del pago al comprar un nuevo Smart TV, con un proceso completamente digital que se desarrolla en cinco pasos:

  • Ingresar al sitio web de Samsung y seleccionar el modelo de televisor deseado.
  • Cotizar el equipo usado completando un formulario que evalúa su estado.
  • Finalizar la compra pagando el importe total del nuevo televisor.
  • Recibir el nuevo Smart TV y esperar el contacto de Samsung vía WhatsApp para confirmar las condiciones del equipo entregado.
  • Recibir el reintegro en el mismo método de pago utilizado, dentro de un plazo de 15 a 20 días hábiles.
El requisito principal es que el televisor esté en funcionamiento.

El monto del reintegro se determina según la valoración del equipo usado y puede ajustarse si su estado real difiere de lo declarado. La coordinación para la entrega del televisor antiguo puede tardar hasta 72 horas hábiles.

Requisitos para canjear el televisor

La condición fundamental para participar es que el televisor funcione correctamente, es decir, que pueda encenderse y apagarse sin inconvenientes. También debe contar con el número de serie visible y legible. Otros datos técnicos serán requeridos al completar la cotización en línea.

Samsung revisa y ajusta periódicamente los valores de tasación para asegurar una valoración justa y competitiva. El descuento o reintegro se aplica de manera proporcional si el estado real del equipo difiere de lo informado al momento de la cotización.

Plan Canje para televisores.

¿Qué televisores se pueden canjear?

Dentro de los televisores incluidos en el Plan Canje se destacan:

  • 43" Neo QLED 4K QN90C TV Gaming: $ 1.719.999. Ahorro de hasta 36%.
  • 55" OLED 4K S90C: $ 3.464.999. Ahorro de hasta 34%.
  • 55" Neo QLED 4K QN85C: $ 2.469.999. Ahorro de hasta 29%.
  • 65" The Frame Art Mode 4K LS03B + marco intercambiable: $ 2.939.999. Ahorro de hasta 25%.
  • 98" QLED 4K Q80C Smart TV: $ 10.679.999. Ahorro de hasta 12%.
Cómo funciona el plan para renovar tu Smart TV en 2025.

Asimismo, gran parte de los televisores incluidos permiten financiarse en hasta 9 cuotas sin interés, o en 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas de Santander o Banco Nación, y ofrecen un 20% de descuento extra si se abona el total de manera única.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentinos invaden Paraguay para hacer compras: precios hasta 75% más baratos

Compras baratas en la frontera: ¿por qué conviene Paraguay antes que Chile o Bolivia?

Casi la mitad de las compras de alimentos en supermercados se hacen con tarjeta de crédito

Mi ANSES: ¿Por qué no cobré el Programa Hogar en agosto 2025? Motivos y cómo reclamar

Mi ANSES Programa Hogar: montos y fechas de cobro en agosto de 2025

Lo que se lee ahora
El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel