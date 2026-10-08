Platense vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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El duelo entre Platense y Argentinos Juniors correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 17:00 (hora Argentina), el domingo 11 de octubre.

Así llegan Platense y Argentinos Juniors La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura En su visita anterior, Platense empató por 2 con Vélez. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 4 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors venció en casa a Tigre por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Argentinos Juniors. El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Lanús: 17 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 23 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 2 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Banfield: 17 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): 27 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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