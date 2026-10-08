Racing Club vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se jugará el próximo domingo 11 de octubre a las 19:15 (hora Argentina).

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Racing Club derrotó por 2 a 1 a Estudiantes (RC) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 9 goles y ha convertido 8.

Belgrano llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Talleres. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club resultó vencedor por 1 a 2.

El próximo juego de Racing Club será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el clásico de Avellaneda frente a Independiente. El duelo se disputará el 18 de octubre, desde las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Presidente Perón.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Independiente: 18 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs River Plate: 25 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Aldosivi: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs River Plate: 18 de octubre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Aldosivi: 25 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Barracas Central: 1 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Horario Racing Club y Belgrano, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)