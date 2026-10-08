Talleres vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El próximo domingo 11 de octubre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Independiente enfrenta a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Talleres fue derrotado en el Estadio Mario Alberto Kempes frente a Belgrano por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 3 a favor.

Independiente llega a este encuentro tras perder 1 a 4 ante Instituto. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Talleres se quedó con la victoria por 1 a 2.

Independiente protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Racing Club, el clásico de Avellaneda. Este importante partido, cargado de historia, será el 18 de octubre, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Presidente Perón.

El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Boca Juniors: 16 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Dep. Riestra: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura

Fecha 13: vs Racing Club: 18 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Boca Juniors: 25 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: 31 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Horario Talleres e Independiente, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)