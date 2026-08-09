Platense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Calamar y Coquimbo U. el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Cruzeiro vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.