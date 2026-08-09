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9 de agosto de 2026 - 11:29
Copa Libertadores

Platense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Platense y Coquimbo Unido se miden en el estadio Ciudad de Vicente López el miércoles 12 de agosto a las 19:00 (hora Argentina).

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Platense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Calamar y Coquimbo U. el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

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Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Nacional 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs Coquimbo Unido 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 2 vs Universitario 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Nacional 1 vs Coquimbo Unido 0 (26 de mayo)
Horario Platense y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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