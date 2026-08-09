Platense vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Calamar y Coquimbo U. el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
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Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Calamar y Coquimbo U. el miércoles 12 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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