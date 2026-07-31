Platense y Talleres se encuentran en la fecha 3

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Platense recibe el próximo lunes 3 de agosto a Talleres por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Talleres Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense cayó 1 a 2 ante Instituto en el Monumental de Alta Córdoba.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres llega a este encuentro con una derrota ante Vélez por 1 a 3.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Platense fue el ganador por 1 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Zamora.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Talleres, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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