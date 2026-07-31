Platense y Talleres se encuentran en la fecha 3

Platense recibe el próximo lunes 3 de agosto a Talleres por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.
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Platense recibe el próximo lunes 3 de agosto a Talleres por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Platense cayó 1 a 2 ante Instituto en el Monumental de Alta Córdoba.
Talleres llega a este encuentro con una derrota ante Vélez por 1 a 3.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Platense fue el ganador por 1 a 2.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Zamora.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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