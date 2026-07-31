Vélez e Independiente se miden por la fecha 3

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El cotejo entre Vélez e Independiente, por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.

Así llegan Vélez y Independiente Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez logró un triunfo por 3-1 ante Talleres.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente llega con ventaja tras derrotar a Newell`s con un marcador 1 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1. Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Vélez e Independiente, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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