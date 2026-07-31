Vélez e Independiente se miden por la fecha 3

El cotejo entre Vélez e Independiente, por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.
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El cotejo entre Vélez e Independiente, por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Vélez logró un triunfo por 3-1 ante Talleres.
Independiente llega con ventaja tras derrotar a Newell`s con un marcador 1 a 0.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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