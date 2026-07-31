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31 de julio de 2026 - 13:58
Liga Profesional

Vélez e Independiente se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Vélez y Independiente. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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Vélez e Independiente se miden por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Vélez e Independiente, por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Fortín.

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Así llegan Vélez y Independiente

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez logró un triunfo por 3-1 ante Talleres.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente llega con ventaja tras derrotar a Newell`s con un marcador 1 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez e Independiente, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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