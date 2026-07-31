Huracán y Atlético Tucumán se encuentran en la fecha 3

Huracán recibe el próximo lunes 3 de agosto a Atlético Tucumán por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en la Quema.
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Huracán recibe el próximo lunes 3 de agosto a Atlético Tucumán por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en la Quema.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Huracán cayó 1 a 2 ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini.
Atlético Tucumán llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Central Córdoba (SE).
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1.
La siguiente fecha será una de las más atractivas para Huracán, ya que se cruzará con San Lorenzo en el clásico de barrio. Los eternos rivales se verán las caras el 7 de agosto, en el estadio Pedro Bidegain.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Bruno Amiconi.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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