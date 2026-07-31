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31 de julio de 2026 - 13:41
Liga Profesional

Sarmiento e Independiente Riv. (M) se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Sarmiento y Independiente Riv. (M). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

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Sarmiento e Independiente Riv. (M) se miden por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Sarmiento e Independiente Riv. (M), por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

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Así llegan Sarmiento y Independiente Riv. (M)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 2 a 3.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) llega con ventaja tras derrotar a Huracán con un marcador 2 a 1.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 4 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 2 a 1.

Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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