Sarmiento e Independiente Riv. (M) se miden por la fecha 3

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El cotejo entre Sarmiento e Independiente Riv. (M), por la fecha 3 del Clausura, se jugará el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Independiente Riv. (M) En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 2 a 3.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) llega con ventaja tras derrotar a Huracán con un marcador 2 a 1.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 4 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 2 a 1. Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento e Independiente Riv. (M), según país Argentina: 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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