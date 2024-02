¿Qué es el método ASMR? Placer o moda entre los adolescentes

Los vídeos de ASMR son un fenómeno total en las redes sociales. Sus creadores acumulan millones de seguidores. Los que los consumen dicen que les ayuda a relajarse o que recurren a ellos para quedarse dormidos. Ante estos usos, uno podría pensar que el ASMR no es más que un nombre pretencioso; el sustituto moderno de las nanas, los cuentos que nos leían en la cama o la música clásica. “Pero el ASMR no es un método de relajación. Es una sensación que se puede sentir en todo el cuerpo como algo muy placentero o no”, explicaba la doctora.

Qué es el método ASMR

En este podcast comenzamos por el principio. ASMR es un neologismo, las siglas que en inglés hacen referencia a Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (Autonomous Sensory Meridian Response). “ASMR es un término extremadamente científico que se emplea para definir un tipo de sensación muy particular y que alguna gente es capaz de experimentar. Se trata de una especie de cosquilleo en la parte trasera de la cabeza que se extiende hacia abajo. Está muy relacionado con una sensación de relajación y de calma. En las personas que son capaces de experimentar esta sensación se suele desencadenar gracias a determinados estímulos, que normalmente suelen ser comunes. Por ejemplo: escuchar una voz que te susurra, que te toquen con suavidad, ver cómo a alguien le cortan el pelo... Este tipo de situaciones” explica Giulia Poerio, psicóloga e investigadora de la Universidad de Essex, uno de los principales nombres de referencia en cuanto a artículos publicados sobre el ASMR.

Por su parte, entre los jóvenes suele recurrirse a este tipo de material para conciliar el sueño, a lo que la doctora Pacheco comentaba: “la describen como una sensación de cosquilleo que para algunas personas puede ser placentera. Por el otro lado, muchas personas pueden no sentir nada o incluso lo reciben como algo desagradable. Pero de ahí a hablar de que esto sea un inductor del sueño ya depende de cada persona”.

“Los estímulos pueden ser auditivo, visual o táctil, pero depende de cada persona” agregaba la profesional, y puntualizó; “no me parece recomendable ir a la cama viendo un video, quizás si escuchando, pero no viendo. Esto si tiene un respaldo científico que tiene que ver con la luz azul”.

ASMR y vídeos de ASMR: no son lo mismo

Relatan los que más saben que, si bien plataformas como YouTube o TikTok han popularizado el término ASMR, también han generado confusión. No, no todas las personas que ven estos vídeos, por mucho que les gusten, sienten ese cosquilleo característico de esta respuesta. Por otra parte, es cierto que este contenido ha servido como lugar de encuentro para todos aquellos que sí conviven con esta sensación. Una comunidad que antes no existía.

El ASMR es una experiencia que mucha gente ya tenía antes de la explosión de este tipo de contenido en YouTube. Ahora bien, debemos darle la vuelta. El hecho de que no experimentes nada viendo uno de estos vídeos, no significa que no seas capaz de experimentar el ASMR. Hay un elemento importante de componente personal. No es que vayas a ver un vídeo de alguien susurrando y entrar en éxtasis. No es tan simple como se cree, y a muchas personas no les gusta siquiera.

Métodos para conciliar el sueño

Dejamos de lado el método ARSM, para hablar de los “ruidos blancos”, estos son más comunes a la hora de intentar relajarnos o conciliar el sueño. Como lo explicaba la doctora, este tipo de sonidos, que pueden ser el sonido del agua en el cauce de un rio, o el de pájaros o el viento mismo suelen ser empleados en diferentes técnicas de relajación, aprendizaje y estudio.