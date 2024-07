Asesinato de la influencer de Córdoba: la repudiable frase del homicida

El crimen de Catalina Gutiérrez

Néstor Soto era compañero de Catalina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y formaban parte del mismo círculo de amigos. Sin embargo, parece que Soto también estaba obsesionado con ella y sentía celos, a pesar de que la joven estaba en una relación.

El miércoles a la noche la víctima le pidió el auto prestado a su mamá para ir a encontrarse con sus amigas en el Patio Olmos y nunca llegó. En el camino, por motivos que aún se desconocen, Soto la convenció de que pasara primero por su casa en barrio Jardín y durante este encuentro la asesinó.

Los sentidos mensajes de despedida a Catalina Gutiérrez, la joven asesinada en Córdoba.

Los primeros resultados de la autopsia indican que la muerte de Catalina fue provocada por asfixia por estrangulación. Los investigadores sostienen que Soto la habría agredido y estrangulado en su casa, y luego transportó el cadáver en el vehículo de la víctima hasta una calle solitaria cerca de un terreno baldío, donde intentó incinerarlo.

Por otra parte, el informe forense descartó que la víctima fue sometida a abuso sexual. Impactados por la noticia, los amigos de Catalina la honraron con diversos mensajes en redes sociales y arremetieron contra Néstor Soto, el único arrestado en relación con su muerte.

“No caigo que por un enfermo de m***** ya no estás más con nosotros. El shock no me deja expresarme, pero solo quería decir que eras una hermosa personita para mí y siempre te voy a llevar en mi corazón. Te voy a extrañar demasiado mi tortuguita. No puedo creer que ya no estés, medusín”, le escribió Leonel Gómez en Instagram.

Por otra parte, Nacho Lajud, publicó: “No tengo palabras más que decir que fuiste una muy buena persona y se te quiere un montón. Q.E.P.D, Catita”. Mientras que en otra publicación arremetió contra Soto. “Espero que sufras el resto de tu vida en la cárcel, pedazo de m*****”, le dijo al sospechoso.

