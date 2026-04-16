Ataque en una escuela: una adolescente apuñaló a un compañero en San Martín

Una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín, en un hecho que generó conmoción entre alumnos, familias y docentes. La agresión ocurrió este jueves 16 de abril de 2026 por la mañana, antes de que comenzara la jornada escolar.
Datos del hecho
Según informó TN en base a datos de la agencia NA, la atacante sería una alumna de primer año, mientras que la víctima es un estudiante de tercer año. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la chica lo apuñaló varias veces en la espalda cuando ambos esperaban para entrar al establecimiento, ubicado entre las calles Sargento Cabral e Industria.
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El adolescente fue asistido y trasladado
Tras el ataque, el joven quedó tendido en el suelo y fue asistido por otras personas que estaban en el lugar, mientras pedían ayuda. Poco después, arribaron efectivos policiales y equipos de emergencia para controlar la situación y asistir al herido.
De acuerdo con la información difundida, el adolescente no sufrió heridas de gravedad, aunque fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón, ex Castex, para una revisión integral y para quedar bajo atención médica.
Investigan si existía un conflicto previo
Luego del ataque, la adolescente ingresó al colegio y se habría escondido dentro del establecimiento. La situación derivó en un fuerte operativo policial en la zona.
En paralelo, se inició una causa en el fuero penal juvenil y las autoridades avanzan en la investigación para determinar si existía un vínculo previo entre ambos estudiantes que pudiera haber motivado la agresión. Hasta el momento, no se difundieron más precisiones oficiales sobre las razones del ataque
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