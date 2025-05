Causa Maradona: Agustina Cosachov lloró en su declaración

En ese punto, apuntó contra los encargados de la empresa de medicina prepaga, a quienes responsabilizó por no haber cumplido con las condiciones que ella había establecido para que la rehabilitación del exjugador pudiera llevarse adelante en la vivienda ubicada en el barrio San Andrés, en Tigre.

“Tuvimos reuniones formales e informales en los pasillos. En algunas había más o menos gente, pero había directivos, allegados, hermanos, hijas, los médicos, Luque y médicos de terapia, con lo cual estaba clarísimo que íbamos con una internación domiciliaria seria”, declaró la psiquiatra.

Respecto a la continuidad del abordaje terapéutico en el domicilio, detalló: “Los objetivos de la primera fase eran cero alcohol y que el paciente tomase ordenadamente la medicación psiquiátrica, tal cual lo indicado. Esos eran los objetivos del inicio del dispositivo”.

Según su declaración, tanto los hijos como las hermanas del exfutbolista dieron el visto bueno a esa alternativa. Para respaldar su afirmación, Cosachov presentó conversaciones por mensajería donde los allegados manifestaban su acuerdo con el plan en distintas ocasiones.

Asimismo, la profesional justificó por qué la posibilidad de trasladar a Maradona a una clínica de rehabilitación especializada fue descartada desde un principio.

“Es cierto que la prepaga planteó el dispositivo que a ellos se les había ocurrido, que en un marco teórico era una buena posibilidad que Maradona continúe su rehabilitación en un centro. Lo que pasa es que el paciente esa alternativa no la quería. Lo charlamos abiertamente en la reunión y también evaluamos una internación involuntaria, pero la familia se negaba a eso porque habían tenido malas experiencias previas”, recordó Cosachov.

Y sumó: “La domiciliaria sí era viable. La otra opción era que vuelva al domicilio de antes a probablemente retomar los malos hábitos. Este, en cambio, era un domicilio elegido por él, cerca de sus hijas, en Tigre”.

Según relató durante la audiencia, una vez que se resolvió que la rehabilitación seguiría en esa vivienda, ella solicitó que el lugar estuviera correctamente acondicionado, con el instrumental adecuado y la presencia de ciertos especialistas para atender al exjugador.

“Lo que yo pedí al auditor de la prepaga en consonancia con la familia, que también estaba enterada como Díaz (psicólogo) y Luque, eran requisitos indispensables para la internación: un clínico, un neurólogo, especialistas en consumo de sustancias, enfermeros específicamente hombres, una ambulancia por si se necesitaba traslado y dispositivo para la realización de estudios. Esto era fundamental. El auditor me dice ‘ok, ya lo paso para armar’”, relató la psiquiatra. Horas después, le confirmó que todo estaba pedido, según aseguró Cosachov.

Y agregó: “Yo firmé convencida de que siempre hablamos de eso y nunca de otra cosa. Pero al primer día (de externación) ya empiezo a ver irregularidades de lo que hablamos. Ellos (por la prepaga) hablaban de cuidados domiciliarios y no de internación. A Luque y Forlini (coordinadora de Swiss Medical e imputada) les manifesté mi descontento por eso”.

Para profundizar en ese punto, Cosachov presentó una conversación donde le expresaba al neurólogo su disconformidad con el incumplimiento de sus indicaciones. En ese intercambio, que leyó ante los jueces, se podía leer: “Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora dicen cuidados personales. Todo bastante desprolijo, no me gusta como se están manejando. Todo es un palo en la rueda, nada que ver con lo que plantaron en un inicio”.

Frente a la pregunta de las partes acerca de si en algún momento se cumplieron sus requerimientos, contestó: “Sí, existió, pero después de mucha insistencia. En lo concreto, había un equipo, había un médico clínico, estaba toda la gente designada, la ambulancia no estaba, pero estaba en una posta a cinco minutos”.

A pesar de esto, durante toda su exposición, la psiquiatra remarcó que percibió obstáculos y una notoria falta de “voluntad para mantener un diálogo constante” por parte de los encargados de Swiss Medical.

“Me parece que hubo un intento de la prepaga de desresponsabilizarse. Ahora tengo otra información que antes no. Ya no puedo decir si la internación fue seria o no”, declaró.

Al concluir su declaración, la psiquiatra enfrentó una larga serie de preguntas formuladas por el fiscal Patricio Ferrari, respondió algunas consultas de su defensor y luego fue interrogada con insistencia por las juezas Di Tomasso y Makintach, cuyas preguntas resultaron particularmente incisivas.

Aunque en líneas generales su exposición fue firme, Cosachov se quebró emocionalmente en ciertos momentos y no pudo contener el llanto.

Su participación terminó luego de contestar breves interrogantes del presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, quien quiso saber qué opinión tiene hoy respecto a la causa de fallecimiento de su paciente, Diego Maradona.

“No lo sé y me apena. No sé qué contestar”, concluyó la psiquiatra, quien se retiró minutos después de la sala en un ataque de llanto que comenzó apenas terminó su declaración.