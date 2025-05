Causa Maradona: Giannina lloró en su declaración al hablar de la internación domiciliaria

Durante su testimonio, Gianinna expresó un parecer similar al de sus hermanas Dalma y Jana, al manifestar que aceptó que su padre fuera trasladado a una internación en su casa en Tigre, basándose en lo sugerido por los profesionales que lo atendían: Luque, Cosachov y Díaz. “La propuesta era una internación domiciliaria seria que nunca cumplieron”, afirmó.

El ingreso de Gianinna al palacio de Ituzaingó.

“Yo no estaba tan de acuerdo con esa idea porque ya habíamos pasado una internación en un neuropsiquiátrico con mi papá y había salido muy bien. Pero elegí creer en Luque, Cosachov y Díaz, que lo venían siguiendo a mi papá. Siempre con el acompañamiento de la prepaga”, dijo Gianinna. Y sumó: “Ese día me puse contenta porque pensé que mi papá tenía una oportunidad de nuevo".

"Una obra de teatro que nos montaron"

No obstante, aseguró que, viéndolo en retrospectiva, comprendió que todo había sido una farsa cuidadosamente elaborada. “Una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos buscaban, que era seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo”, expresó.

Mientras brindaba su testimonio, el fiscal Patricio Ferrari hizo sonar la grabación de la reunión que tuvo lugar en la Clínica Olivos, en la cual se resolvió la salida de Diego Maradona del centro médico. Frente a ese registro sonoro, la tarea de Gianinna fue identificar a quienes hablaban —entre ellos profesionales de la salud y allegados— y confirmar que ese encuentro efectivamente sucedió, algo que ratificó sin dudar.

Verónica Ojeda presenció el testimonio de Gianinna Maradona.

Una vez concluida la reproducción del audio —que se extendió por más de sesenta minutos—, la descendiente de Diego expresó: “Me causó mucho dolor, no pude evitar llorar. Me parece muy injusto toda esa charla, todo lo que se prometió y no se cumplió, los responsables que hablaban ahí y nos aseguraban cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible”.

Cuando Diego abandonó la clínica, sus allegados se vieron obligados a rubricar el documento que formalizaba su egreso: “Para mí estábamos firmando una internación domiciliaria seria, después no fue así”.

Durante su testimonio, Gianinna respaldó las afirmaciones de la psiquiatra Cosachov, quien sostuvo que ella le había solicitado todos los equipos médicos y el equipo humano indispensable para llevar adelante el proceso de recuperación de su padre.

Sin embargo, la descendiente del astro del fútbol no eximió de culpa a la profesional de la salud mental: “La prepaga se comprometía a dar las cosas que pedían, pero ellos (Luque, Cosachov y Díaz) eran los responsables. De hecho, Luque se compromete a no estar todos los días, pero sí a llevar un seguimiento y definir el médico clínico”.

Giannina fue acompañada de su familia.

El duro recuerdo de Gianinna sobre el último cumpleños de Diego

Gianinna comenzó su testimonio rememorando con tristeza el 10 de octubre de 2020, un mes y medio antes del fallecimiento de Diego. En ese momento, relató que su padre ya mostraba signos de deterioro físico y confusión.

“El 10 de octubre hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. No estaba muy bien. Me dijo: ‘¿cómo voy a estar bien si pasé mi cumpleaños solo?’. Yo le dije que no había sido su cumpleaños, que no lo había pasado solo. Le recordé que cumplía el 30 de ese mes. Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente", relató.

Desde ese momento, según lo que contó, inició su primer acercamiento con el acusado Leopoldo Luque, a quien describió como el médico principal de su padre. Solicito hablar con él, ya que notaba que Diego no se encontraba en buen estado.

“Le dije que lo veía mal, que además de no verlo feliz lo veía muy perdido, lento, que cada vez podía caminar menos. Luque me dijo que lo estaba cuidando. Me habló de Cosachov, que era una psiquiatra que habían puesto para medicarlo de forma correcta, y también me habló de Díaz, el psicólogo. Me dijo que tenía días buenos y días malos, pero que cada vez estaba mejor. Ellos no veían lo mismo que yo”, dijo la testigo sobre Maradona.

Giannina Maradona se presenta en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3.

Posteriormente, Gianinna relató sobre el auténtico día del cumpleaños de Diego, mencionando que lo visitó en su domicilio de La Plata. Ante los magistrados del tribunal de San Isidro, volvió a revivir una desgarradora situación que marcó el comienzo de los eventos posteriores.

“Cuando llegamos el día del cumpleaños a Brandsen, el 30 de octubre, entré a la casa, él estaba sentado en un fogón. Lo fuimos a saludar con mi hijo que tenía una remera de él abrazando a (Claudio) Caniggia. Se la muestra, él lo mira y no se reconoce (en la imagen). Había mucha gente a su alrededor, pero nadie se daba cuenta de la situación”, contó la hija del ex DT.

Gianinna rememoró que en ese momento le preguntó a su padre si deseaba irse con ella, y que él le respondió afirmativamente, lanzándose a sus brazos "como cuando un nene de 9 meses se te tira encima".

Gianinna Maradona declarará en el juicio por la muerte de su padre.

“Sabía que lo tenía que hacer todo muy rápido porque ya había intentado llevármelo otras veces y no lo dejaron. Pero no pude: lo vinieron a buscar porque tenía que cumplir un contrato y a mí, a mi hijo y a mi amigo nos sacó la policía. A él lo llevaron a la cancha, donde todos lo vieron mal, no se podía ni poner el barbijo. No estaba apto ni siquiera para ver su imagen en la camiseta de su hijo”, recordó sobre su aparición pública en el estadio de Gimnasia.

Unos días después del 30 de octubre, a Maradona le detectaron un hematoma subdural en la cabeza y fue llevado a la Clínica Olivos para someterse a una intervención quirúrgica. Tras la operación, comenzaron las urgentes negociaciones para decidir el lugar en el que Diego seguiría su proceso de recuperación.