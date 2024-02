El Pepo fue liberado tras cumplir con su condena de 4 años y 7 meses

En la emisión de este lunes de Intrusos (América), Karina Iavícoli reveló: “Finalmente, liberaron a El Pepo, este músico tan conocido que hace un par de años, alcoholizado, atropelló y mató a dos personas, Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh”. A continuación, mencionó que había mantenido una conversación con Miguel Ángel Pierri, el abogado del artista, quien manifestó: “Cumplió su condena. No hay nada que festejar”.

Y aclaró: “Pepo todavía no tiene su condena firme porque está penada ante la Corte así que sale en estado de prisión preventiva. Estuvo cuatro años y siete meses en prisión preventiva. Cumplió en exceso con la ley”. En cuanto a los próximos pasos en la vida del músico, proporcionó detalles sobre su futuro: “Va a seguir con su tratamiento de desintoxicación y psicológico”.

No obstante, su abogado afirmó haber conversado con él y haber percibido cambios significativos: “Él me dijo ‘no tenemos nada que festejar. Ansío este momento de quedar en libertad, para volver a trabajar, para devolverle a mi familia estos años de ayuda’. También me dijo ‘soy solidario y respetuoso en el dolor’”.

Como conclusión, Pierre agregó: “No nos interesan aquellos que vienen a fomentar el odio. Y en esta causa hubo gente que vino a fomentar el odio”. ”Pepo siempre cumplió con la ley. Se inventaron, se dijeron mentiras, que había violado el arresto domiciliario, que había manejado... Cualquier cosa. Pepo jamás incumplió”, concluyó.

Cómo fue el accidente protagonizado por El Pepo

En diciembre de 2022, "El Pepo" recibió una sentencia de cuatro años y siete meses de cárcel mediante un proceso judicial abreviado, luego de ser hallado responsable del accidente ocurrido en julio de 2019 en la ruta 63, en Dolores, donde dos de sus acompañantes perdieron la vida.

En esa sentencia, se estableció que el músico manejaba de manera “imprudente, negligente y antirreglamentaria, bajo efectos de estupefacientes y con un nivel de alcoholemia de 1.02 de alcohol en sangre”.

Por consiguiente, también se le revocó el permiso para manejar durante un período de diez años y tendrá que asumir los gastos judiciales. Además, se le ordenó llevar a cabo “un tratamiento psicológico/psiquiátrico” que atienda a “las particulares circunstancias de salud certificadas en el proceso”.