Encontraron a una beba muerta en una obra de la Facultad de Arquitectura de La Plata

Apareció la mamá de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP.

La jornada habitual de un lunes por la mañana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata se vio alterada tras el hallazgo de una beba muerta en un sector en obra, ubicado en la intersección de las calles 47 y 117 .

Capital. Un policía salvó la vida de una beba de 1 año que no podía respirar

El descubrimiento fue realizado por obreros del lugar y, de acuerdo con fuentes policiales y judiciales citadas por Clarín , el niño tenía entre tres y cuatro meses de vida. Los primeros análisis indicaron que no presentaba signos visibles de violencia ni lesiones externas .

La madre de la menor, cuya identidad no trascendió, era buscada desde el viernes a partir de una denuncia por paradero desconocido . Fue localizada este lunes, horas después de que se encontrara el cuerpo de su hija. Si bien se encontraba en buen estado general , trascendió que sería paciente psiquiátrica . El hallazgo se produjo en la zona de 122 y 50 , a unos diez cuadras del lugar donde apareció la bebé.

Así encontraban a la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP.

La mujer, de 32 años y nacionalidad chilena , fue detenida y quedó vinculada a una causa caratulada como “ homicidio ”. Su pareja, también oriundo de Chile , fue identificado e incorporado a la investigación iniciada tras el hecho.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal debido a que el hecho se produjo dentro de instalaciones de una universidad nacional, bajo la intervención del juez Alejo Ramos Padilla.

El cuerpo, de entre tres y cuatro meses, apareció este lunes por la mañana en una zona de construcción de nuevas aulas.

Intervención de la Justicia Federal y medidas en el predio

El magistrado ordenó preservar el lugar para facilitar las tareas periciales, lo que llevó a restringir el acceso por la calle 47 para los estudiantes de la Universidad de La Plata, manteniéndose cerrado ese sector del edificio.

De todos modos, el decano de la Facultad, Gustavo Páez, señaló a Clarín que las clases continuaron con normalidad, ya que el área en obra se encuentra alejada de los espacios donde se desarrollan las actividades académicas habituales.

Por ahora, el caso se maneja con total reserva, aunque uno de los momentos más impactantes se produjo cuando familiares de la beba llegaron al lugar para identificar el cuerpo.

Su madre, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y extraviada desde el viernes, fue localizada horas después y quedó detenida.

Contexto del hallazgo y tareas para esclarecer el caso

La obra de ampliación de la unidad académica se encuentra a unos 200 metros de las oficinas administrativas y del decanato. El predio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP está ubicado entre uno de los extremos del Bosque de La Plata y un lateral del Hipódromo local. La calle 47, que funciona como acceso tanto a las aulas como al sector en construcción, culmina en el ingreso al complejo universitario.

Las autoridades solicitaron el registro de todas las cámaras de seguridad ubicadas en los distintos edificios de la UNLP. A pocos metros de la FAU se encuentran las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas, y a mayor distancia el Colegio Nacional Rafael Hernández, también dependiente de la universidad.