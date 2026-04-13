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13 de abril de 2026 - 14:02
Policial.

Hallaron a una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata y buscan establecer qué pasó

La Justicia investiga el hallazgo de una beba muerta en La Plata dentro del predio de la Universidad Nacional. Junto al cuerpo estaba la libreta de nacimiento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Una beba fue encontrada muerta este lunes en un sector en obras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, en un caso que conmocionó a la ciudad y que ya es investigado por la Justicia. El hallazgo fue realizado por un trabajador del lugar en una zona lindera al edificio de Ciencias Agrarias.

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Junto al cuerpo apareció la libreta de nacimiento, un dato que permitió avanzar rápidamente en la identificación. Las primeras referencias policiales indicaron que la beba tendría entre dos meses y medio y cuatro meses de vida, una diferencia que deberá terminar de precisarse en el marco de la investigación.

Qué se sabe de la madre de la beba y por qué la buscaban

En paralelo al hallazgo, la Policía ya estaba buscando a una mujer que había sido denunciada como desaparecida por su pareja. Según esa denuncia, ambos habían ido junto a la beba al Hospital de Niños de La Plata para una consulta médica y en un momento el hombre les perdió el rastro.

Con el avance de las horas, la mujer fue localizada cerca del lugar del hallazgo. De acuerdo con reportes locales, apareció en la zona de 122 y 50 o 1 y 45, a pocas cuadras de la facultad. Las informaciones también señalaron que se trata de una mujer de 32 años, de nacionalidad chilena, que sería paciente psiquiátrica y que ahora quedó bajo evaluación para determinar su estado de salud y eventual responsabilidad penal.

Universidad de La Plata
Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Investigan la muerte de una beba hallada en la Facultad de Arquitectura de La Plata

La autopsia y el punto clave de la investigación

La hipótesis inicial es que la beba pudo haber sido abandonada durante el fin de semana, aunque la respuesta sobre cuándo murió y en qué condiciones dependerá de la autopsia. Ese estudio será clave para determinar si la menor estaba con vida al momento de ser dejada en el lugar y cómo se produjo el fallecimiento.

La causa quedó inicialmente en manos de la fiscal Virginia Bravo, que ordenó medidas urgentes y pidió la intervención de la Policía Federal Argentina, ya que el hallazgo se produjo en un predio de una universidad nacional. Por esa razón, no se descarta que el expediente quede bajo órbita de la Justicia Federal.

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