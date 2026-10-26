Facundo Moyano ya no tiene restricciones judiciales para acercarse a Candela Arizaga.

La Justicia porteña dejó sin efecto este lunes la restricción de acercamiento que regía sobre Facundo Moyano respecto de su pareja, Candela Arizaga. La decisión se produjo tras la presentación del exdiputado nacional ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4.

Policiales. La Justicia revisará la perimetral contra Facundo Moyano por la denuncia de Candela Arizaga

Facundo Moyano quedó sin la restricción perimetral que le impedía acercarse a Candela Arizaga , luego de que la Justicia porteña resolviera levantar la medida este lunes.

La decisión llegó después de que el exdiputado nacional se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal , Contravencional y de Faltas N° 4 .

“ Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, expresó Facundo Moyano al retirarse de la sede judicial, ubicada en el centro porteño.

El levantamiento de la perimetral no implica el cierre de la causa judicial, que continúa en etapa de investigación. Moyano está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que contempla además hechos denunciados en el marco de una situación de violencia de género.

Días atrás, Arizaga había acudido a los tribunales para solicitar el levantamiento de la medida de restricción. En esa instancia, manifestó que quería volver a estar en pareja con Facundo Moyano y negó haber sufrido situaciones de violencia de género.

La causa que investiga a Facundo Moyano

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron el 4 de agosto, cuando Candela Arizaga fue vista corriendo por las calles de Belgrano tras salir del edificio en el que vivía Facundo Moyano.

A raíz de lo sucedido, el exdiputado fue detenido y posteriormente imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de una denuncia por violencia de género.

Luego de ser excarcelado, quedó sujeto a distintas medidas judiciales, entre ellas una restricción que le prohibía acercarse y mantener contacto con la joven.

En septiembre, Moyano sumó una nueva imputación en la causa: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 porteña lo acusó de presunta desobediencia.

La investigación apunta a un supuesto encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, que habría ocurrido mientras seguía vigente la medida perimetral.

Según la información incorporada a la causa, Moyano se hospedó en la habitación 603 del hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. El establecimiento aportó las imágenes de sus cámaras de seguridad para su análisis.

No obstante, el informe señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta entonces, no se había podido establecer mediante fuentes abiertas si el encuentro denunciado efectivamente ocurrió.

Otro de los elementos incorporados a la causa fue el peritaje de los celulares de Moyano y Arizaga. Según el análisis, ambos dispositivos registraron actividad en celdas telefónicas cercanas al hotel en diferentes momentos de septiembre.

La Fiscalía tomó en cuenta esas coincidencias de señal para avanzar en la investigación y establecer si se produjo el supuesto encuentro.

Las apariciones públicas de ambos en España durante las últimas semanas también incidieron en el avance de los trámites judiciales vinculados con la restricción de acercamiento.