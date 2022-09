Desde la policía explicaron que la intención era realizar la desconcentración rápida del estadio , pero un grupo de hinchas del equipo local no obedeció las órdenes de retirarse de la zona y allí comenzaron las discusiones.

Incidentes entre la policía e hinchas de El Polo en La Esperanza (1).jpg Incidentes entre la policía e hinchas de El Polo en La Esperanza

Tras el caldeado clima, los enfrentamientos comenzaron con algunas corridas y tumultos, para luego comenzar las agresiones físicas de algunos presentes que comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes.

Según destacaron desde la policía, los hechos no pasaron a mayores y solo hubo algunos enfrentamientos que no generaron ni lesionados ni daños materiales. Detallaron que los incidentes terminaron en pocos segundos y no hubo detenidos.

INCIDENTES EN LA ESPERANZA - Choque entre la policía e hinchas

Ciudad de Nieva campeón

Ciudad de Nieva le ganó por penales a El Polo, se quedó con la Copa Federación Jujeña de Fútbol y también clasificó al torneo Regional Amateur. El "León" la ganó 1 a 0 al equipo de La Esperanza con un tanto de Lautaro Oliva.

Como el resultado del partido de ida había sido idéntico pero a favor de El Polo, se definió por tiros desde el punto del penal, donde el equipo capitalino se quedó con el título al ganar 4 a 3. Convirtieron Revollo, Oliva, Espinoza y Gallardo y no pudo Mejías, mientras para El Polo marcaron Barrera, González y Ricardo Robles. Fallaron Villarruel y Romero.

Ciudad de Nieva tras consagrarse en el certamen provincial, jugará el Regional Federal Amateur, junto a otros dos equipos afiliados a la Liga Jujeña de Fútbol: Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla.