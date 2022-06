Son más de 30 efectivos de áreas operativas tácticas e investigativas, pertenecientes a la Unidad Regional 1, 7 y 8, que están trabajando en la búsqueda. “Estamos trabajando con todas las unidades especializadas de la policía de la provincia, sumamos canes detectores es decir una serie de indicios, evidencias que nos van a permitir llegar a recapturar al prófugo”, añadió.

marino rotolos fuga.jpg Fuga de Marino Rótolos.

Asimismo destacó que la sociedad civil les está haciendo llegar información, "a la madrugada recibimos información que posiblemente podría estar en la zona de Palpalá en un barrio determinado y se desplegó un gran operativo policial pero el resultado fue negativo”.

Luis Martín también hizo referencia a los policías detenidos y destacó que “el fiscal que esta actuando, considera que estos penitenciarios podrían estar implicados, o tener una responsabilidad directa o indirecta vamos a dejar que actúe la Justicia”.

Está librada la captura nacional e internacional para poder localizar a Marino Rótolos explicó el ministro y remarcó que todas las fuerzas federares y provinciales están involucradas en la búsqueda.

“Se están analizando todas las cámaras, hemos visto que no ha tenido ningún apoyo desde el exterior, esta persona salió caminando por la ruta nacional 9 y todas las cámaras nos dan cuenta que no había ningún vehículo que lo pudiera estar esperando ni ningún otra persona. Todavía no salió de la provincia y seguramente no está lejos", afirmó.

LUIS MARTIN - TODOJUJUY.mp4