Nuevo giro en la causa del crimen de Nora Dalmasso: ¿Qué pasó?

Un dato a tener en cuenta: debido al año en que sucedieron los hechos, 2006, el caso se enmarca en la ley 25.893, promulgada en 2004, que establece prisión perpetua para el delito de "violación seguida de muerte". La figura de femicidio, introducida por la ley 26.791, no formaba parte del Código Penal en el momento del fallecimiento de Dalmasso, ya que fue incorporada recién en diciembre de 2012.

Roberto Barzola, el nuevo acusado del crimen de Nora Dalmasso.

Para simplificar la comprensión de este tema, aunque sea complicado, se puede comparar la prescripción con un reloj que comienza a funcionar desde el momento exacto en que ocurre el hecho (sin importar cuándo se abre el expediente judicial). Sin embargo, hay ciertos eventos que pueden pausar ese reloj o incluso reiniciarlo desde el principio.

El ejemplo más sencillo de entender es el de la comisión de otro delito con condena definitiva. Aplicando esto al caso Dalmasso: si el actual sospechoso, identificado como Roberto Barzola (45), uno de los trabajadores que se encargaba de pulir los pisos en la vivienda del matrimonio, hubiera cometido otro delito entre 2006 y 2021 (es decir, durante el período de 15 años de prescripción para una "violación seguida de muerte") y este nuevo crimen hubiera recibido una sentencia firme, el conteo del plazo de prescripción no se iniciaría desde la fecha de la muerte de Dalmasso, sino desde el momento en que ocurrió ese nuevo delito.

La familia de Nora Dalmasso reclamó Justicia por la muerte de la mujer.

Existen otros eventos que detienen el curso de la prescripción, como el momento en que se realiza la primera convocatoria a indagatoria, el requerimiento para llevar el caso a juicio o la notificación para la realización del debate oral. En resumen, cualquier acción que evidencie la intención del sistema judicial de continuar con el proceso. Además, el plazo de prescripción cambia si el imputado ocupa un cargo público, ya que en estos casos el cálculo se realiza de manera distinta, tomando en cuenta la posibilidad de que haya obstaculizado la investigación.

Aún queda mucho por descubrir sobre el nuevo implicado en el asesinato de Nora Dalmasso. Por ahora, el individuo cuenta con el beneficio del tiempo de su lado. Más allá de que se determine si el caso ha prescrito o no, nuestra legislación contempla otra disposición que incluso un abogado con poca experiencia conoce bien. Se llama "violación del plazo razonable".

Pablo Jávega, fiscal caso Nora Dalmasso.

Un médico forense que participó de las pericias dijo que “hubo cosas raras” en la causa

En relación con las primeras pericias, Mario Vignolo, médico forense encargado de analizar el cuerpo de Nora, rememoró los detalles que señaló durante su examen del cadáver. “Igual que otros peritos dijimos que era sexo consentido, ahora en caso de que no haya sido consentido no fue un sexo violento, porque no había signos de violencia en el cadáver”, explicó y luego aclaró que el hecho de que esta persona “no descarta que haya sido consentido”.

En una conversación con Telenoche emitida por ElDoce, Vignolo añadió que Dalmasso “tenía un golpe en la cabeza que no fue por el sexo, sino por el instinto defensivo al ser estrangulada”.

Tras sus observaciones técnicas, señaló que hubo ciertas inconsistencias que dificultaron el esclarecimiento de lo ocurrido con la mujer. “De entrada siempre se temió que haya alguien importante y por ese temor siempre empezaron a embarrar la cancha y el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló.

En septiembre de 2023, el fiscal Pablo Jávega ordenó un barrido genético que incluyó a todos los testigos e imputados relacionados con la causa.

Así, continuó al sostener que “todas las idas y vueltas en este juicio hicieron que se diluya la verdad que a lo mejor estaba en las narices”. En relación con el retraso de la Justicia en identificar este perfil genético, Vignolo indicó: “Las muestras genéticas son las que se tomaron en ese momento, son indubitables, y si están, solo falta corroborarlas”.

Además, advirtió que hubo cosas que “llamaron su atención”. “Que me llamen a mí como ‘experto’ junto a otros y el día que iban no me avisen. Pasaron décadas y nunca me llamaron para preguntarme qué decía mi informe”, cuestionó y agregó: “Durante 14 años, no fui llamado a declarar”.