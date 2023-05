A los minutos se restableció el tránsito.

San Salvador de Jujuy: accidente en Salta y Patricias Argentinas San Salvador de Jujuy: accidente en Salta y Patricias Argentinas

Otro accidente céntrico a primera hora del miércoles de esta semana

En las primeras horas del miércoles 10 de mayo, en el centro de San Salvador de Jujuy se produjo un fuerte choque en el que las pericias policiales están tratando de determinar la responsabilidad que le cabe a cada conductor, de cuales ninguno salió herido ni sus respectivas acompañantes.

Sebastián Balbín, quién es el conductor del gol trend, comentó a Arriba Jujuy que él circulaba por calle Necochea cuando subía otro vehículo por calle Güemes "no me dio tiempo de frenar y me chocó, quedó a mitad de cuadra por la velocidad que traía".

"Ahora estamos acá por el tema de que el señor no se quiere hacer cargo, y dice el no tiene la culpa; estamos esperando que nos hagan el test de alcoholemia. Yo estaba acompañado por mi pareja pero los dos estamos bien" y agregó "yo venía despacio, incluso yo tengo prioridad de paso, y yo ya estaba por cruzar, incluso no se si tenía las luces prendidas porque todavía era de noche. Cuando sucedió el choque él se bajó agarrándose la cabeza y su señora sacaba fotos y me dijo 'yo soy la señora del señor que te chocó' y ahora no quiere hacerse cargo".

Segunda versión del mismo hecho

Por otro lado la versión del segundo conductor, Cristian Fartarich, quien manejaba el Peugeot comentó "Yo venía por la calle Güemes y estaba por la mitad de la calle y el otro auto me impactó, venía a la velocidad adecuada".

"Iba acompañado por mi señora, estábamos yendo a trabajar. Por el impacto tengo un dolor en la parte del cuello y la cabeza, me duele; y mi señora tiene dolores en la cadera".

Uno de los vehículos quedó con el frente completamente dañado producto del impacto. Al lugar llegó personal de seguridad vial para realizar el test de alcoholemia, la policía está tratando de determinar la responsabilidad que le cabe a cada uno.