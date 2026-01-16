viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 17:37
Policiales.

Tragedia en Recoleta: hallan muerta a una mujer y su hijo en un hotel

El hallazgo se produjo luego de que el personal advirtiera que madre e hijo no bajaban a desayunar. Ambos eran argentinos y se alojaban por una sola noche.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El hotel de Recoleta donde una mujer y su hijo fueron encontrados muertos.

Una mujer de 41 años fue hallada muerta en la bañera de la habitación 306 de un hotel en Recoleta, junto a su hijo de 7 años. Según trascendió, ambos habían llegado al alojamiento el jueves para permanecer únicamente una noche. Esta mañana, alrededor de las 10, el personal del hotel advirtió que madre e hijo no bajaban a desayunar ni realizaban el check-out.

Al golpear la puerta sin recibir respuesta, dieron aviso a la policía y se encontraron con la trágica escena. De acuerdo a información obtenida de voceros policiales, el establecimiento se llama Ker y se encuentra en Marcelo T. de Alvear 1368, entre Uruguay y Talcahuano. El hallazgo tuvo lugar en el tercer piso del hotel.

Gisela y su hijo Gabriel fueron encontrados muertos en un hotel del barrio porteño de Recoleta.

Hacia el mediodía, arribaron al lugar bomberos, agentes de la Policía de la Ciudad y especialistas de Criminalística para llevar adelante los primeros procedimientos de investigación.

Quien es la señora que apareció muerta junto a su hijo en Recoleta

Las personas fallecidas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7 años. La mujer residía junto a su pequeño en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán.

Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

La familia y los allegados a Yurka y su hijos los buscaban intensamente desde este jueves.

De acuerdo con una publicación realizada por la madre de una alumna del colegio donde trabajaba Yurka, tanto ella como su hijo habían sido intensamente buscados desde el jueves por familiares y personas cercanas.

En este momento, las autoridades judiciales trabajan para esclarecer los motivos del deceso y localizar a los familiares de los fallecidos. Además, tanto el gerente del hotel como el personal de limpieza deberán brindar su testimonio. La investigación está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59, bajo la dirección de la fiscal Laura Belloqui.

