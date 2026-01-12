Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Una ola gigante golpeó este lunes por la tarde distintas zonas de la Costa Atlántica bonaerense , provocando pánico entre los turistas , importantes destrozos y la muerte de un hombre de unos 30 años en Santa Clara del Mar , quien falleció tras chocar contra las rocas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:15 , cuando una repentina retirada del mar fue seguida por una fuerte sucesión de olas que arrasaron con todo a su paso.

Los testigos describieron una escena caótica. “De repente el mar se retiró por unos minutos y vino una ola gigante que se llevó todo: sombrillas, reposeras, gente. Los guardavidas no daban abasto”, relató Sofía Giménez, periodista de TN que se encontraba en el lugar.

Videos filmados por turistas muestran el momento en que el agua avanza con fuerza sobre la costa, provocando corridas, gritos y heridos. En Mar Chiquita , las imágenes reflejan el mismo fenómeno: una secuencia de olas de gran tamaño que impactan de forma violenta.

“Nos agarró de la nada, una ola tapó toda la costa. Hay gente lastimada, cosas perdidas, y la playa quedó cerrada con policías y ambulancias”, contó una vecina de Santa Clara del Mar.

Una víctima fatal y decenas de heridos

El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó a TN que el hecho dejó una víctima fatal, además de 35 heridos y una persona internada tras sufrir un infarto.

“Hubo que hacer rescates, especialmente de gente mayor. Hubo heridos y traslados”, agregó el periodista local Walter Chasman.

Las playas fueron evacuadas de forma preventiva por las autoridades provinciales, que dispusieron el cierre temporal de los balnearios.

Qué fue lo que pasó

santa-clara-ola

Desde Defensa Civil explicaron que el fenómeno fue causado por “olas espurias” o “meteotsunami”, un evento marino poco frecuente que se produce por cambios bruscos de presión atmosférica y ráfagas de viento intensas.

“Al momento del evento se registraba un aumento local del viento, producto de tormentas cercanas a Mar del Plata. Aunque se había emitido un aviso a las 17:15, no había forma de prever la magnitud de las olas que se generarían”, detalló García.

La meteoróloga Marina Fernández, en diálogo con TN, explicó que este tipo de fenómenos son raros y difíciles de anticipar, pero que no implican riesgo de repetición inmediata.

Destrozos y cierre de playas

El impacto de la ola provocó pérdida de pertenencias, lesiones leves y destrozos en paradores y estructuras costeras. En varias playas, las autoridades dispusieron el cierre total del acceso hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

En tanto, equipos de guardavidas, Policía bonaerense y Defensa Civil continúan trabajando en la zona para evaluar los daños y prevenir nuevos incidentes.