martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 12:10
Maltrato animal.

Un hombre fue arrestado por enterrar vivos a cuatro cachorros

Los habitantes del barrio dieron aviso sobre el hecho cruel, que rápidamente se difundió en redes sociales gracias a un grupo dedicado a la protección animal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La brutal escena fue denunciada por vecinos y viralizada por un grupo proteccionista.

La brutal escena fue denunciada por vecinos y viralizada por un grupo proteccionista.

La noticia que sacudió a los habitantes de Concepción y zonas cercanas se originó a partir de una publicación urgente del grupo Rescate Animal Aguilares. En ella describían un hecho desgarrador: un vecino del barrio Itilco había enterrado vivos a cuatro cachorros recién nacidos.

Lee además
Una gran historia de amor.
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar
Roco, el perrohéroe que reunió a un adolescente con su familia
Operativo.

Campo Verde: Roco, el perro héroe que reunió a un adolescente con su familia

El posteo, difundido en Facebook, se propagó rápidamente y generó una fuerte conmoción en la comunidad. De acuerdo con el relato de la organización, una vecina del barrio solicitó asistencia al percibir los lamentos de los animales enterrados, mientras la Policía todavía no había arribado al lugar.

Rescate Animal Aguilares.

Frente a la urgencia y la ausencia de respuestas inmediatas, las integrantes del grupo de rescate optaron por acudir por sus propios medios a la vivienda indicada.

Un rescate desesperado de los cachorros

Al llegar al lugar, el equipo se topó con una escena desgarradora y cruel. Sin contar con herramientas, las rescatistas comenzaron a excavar con sus propias manos entre tierra, barro y piedras, hasta lograr rescatar a los cuatro cachorros recién nacidos, que aún estaban con vida. La madre de los animales también fue puesta a salvo y quedó bajo el cuidado de vecinas hasta que la organización pueda hacerse cargo de su traslado.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó pedidos urgentes de apoyo para alojamiento, dado que el grupo no dispone de un espacio disponible para albergar a la perra y sus crías.

Embed

Intervención policial y detención

Pocos minutos después del rescate, llegaron al lugar agentes de la Comisaría de Concepción, quienes procedieron a detener al presunto responsable. Según informó el comisario Cristian Dadin, el incidente fue detectado a través del Centro de Monitoreo, tras el aviso de un vecino, y al arribar encontraron al equipo de rescatistas trabajando para salvar a los cachorros.

Comisaría de Concepción.

El sujeto quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía de turno, que confirmó la apertura de la causa por Maltrato Animal. Al mismo tiempo, los miembros de Rescate Animal Aguilares acompañaron el procedimiento y continuaron con la presentación formal de la denuncia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Campo Verde: Roco, el perro héroe que reunió a un adolescente con su familia

Golpe de calor en perros: qué temperatura es peligrosa y cómo actuar a tiempo

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Cayó un camión con casi 5 toneladas de hojas de coca camuflada

Lo que se lee ahora
Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel