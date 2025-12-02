Un hombre fue arrestado por enterrar vivos a cuatro cachorros

La brutal escena fue denunciada por vecinos y viralizada por un grupo proteccionista.

La noticia que sacudió a los habitantes de Concepción y zonas cercanas se originó a partir de una publicación urgente del grupo Rescate Animal Aguilares. En ella describían un hecho desgarrador: un vecino del barrio Itilco había enterrado vivos a cuatro cachorros recién nacidos.

El posteo, difundido en Facebook, se propagó rápidamente y generó una fuerte conmoción en la comunidad. De acuerdo con el relato de la organización, una vecina del barrio solicitó asistencia al percibir los lamentos de los animales enterrados, mientras la Policía todavía no había arribado al lugar.

Rescate Animal Aguilares. Frente a la urgencia y la ausencia de respuestas inmediatas, las integrantes del grupo de rescate optaron por acudir por sus propios medios a la vivienda indicada.

Un rescate desesperado de los cachorros Al llegar al lugar, el equipo se topó con una escena desgarradora y cruel. Sin contar con herramientas, las rescatistas comenzaron a excavar con sus propias manos entre tierra, barro y piedras, hasta lograr rescatar a los cuatro cachorros recién nacidos, que aún estaban con vida. La madre de los animales también fue puesta a salvo y quedó bajo el cuidado de vecinas hasta que la organización pueda hacerse cargo de su traslado.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó pedidos urgentes de apoyo para alojamiento, dado que el grupo no dispone de un espacio disponible para albergar a la perra y sus crías. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GN NOTICIAS (@gn.noticias) Intervención policial y detención Pocos minutos después del rescate, llegaron al lugar agentes de la Comisaría de Concepción, quienes procedieron a detener al presunto responsable. Según informó el comisario Cristian Dadin, el incidente fue detectado a través del Centro de Monitoreo, tras el aviso de un vecino, y al arribar encontraron al equipo de rescatistas trabajando para salvar a los cachorros. Comisaría de Concepción. El sujeto quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía de turno, que confirmó la apertura de la causa por Maltrato Animal. Al mismo tiempo, los miembros de Rescate Animal Aguilares acompañaron el procedimiento y continuaron con la presentación formal de la denuncia.

