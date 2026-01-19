Cambios en Ganancias 2026: quiénes recibirán devoluciones en su próximo sueldo

ARCA difundió nuevas deducciones personales y escalas para el impuesto a las ganancias aplicable en 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió en su portal oficial los valores de las deducciones personales y la tabla del impuesto a las Ganancias que se aplicarán a los empleados en relación de dependencia durante cada mes del primer semestre de 2026 .

Escalas. Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

Con esta actualización, los empleadores ya pueden ajustar sus sistemas de pago , y la medida afectará los salarios correspondientes de enero a junio . Además, al tener efecto retroactivo, algunos trabajadores podrían recibir la devolución de importes que les fueron retenidos en exceso en los primeros sueldos del año.

La difusión de las nuevas tablas impositivas forma parte de la actualización anual que el sistema tributario argentino utiliza para calcular los descuentos correspondientes al impuesto a las ganancias . Según Sebastián Domínguez , de SDC Asesores Tributarios , la normativa obliga a las empresas a recalcular las retenciones si en los pagos efectuados desde enero se aplicaron los valores del año previo.

El especialista aclaró que “de esta forma, los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y empezar a aplicar las retenciones a los empleados considerando las tablas del primer semestre de 2026 ”.

Además, Domínguez destacó que el procedimiento tiene efecto retroactivo desde el 1° de enero. Esto implica que, si los pagos anteriores se calcularon con las tablas antiguas, las empresas deberán ajustar los montos en la próxima liquidación y reintegrar a los trabajadores cualquier suma que haya sido retenida en exceso.

Cambios en el Impuesto a las Ganancias.

Impacto de deducciones y tramos progresivos en los salarios

La reciente actualización de las deducciones personales y de la tabla del impuesto a las ganancias altera la forma en que se calcula el tributo que afecta a los sueldos de los empleados en relación de dependencia. La ARCA publicó los montos acumulados para cada mes, detallando conceptos como ganancia no imponible, deducción por cónyuge, deducción por hijo, deducción especial, además de las escalas progresivas que determinan el porcentaje de retención según el nivel salarial.

Estas deducciones se incrementan de manera gradual a lo largo del semestre. En enero, por ejemplo, la ganancia no imponible alcanza los $429.316,88, la deducción por cónyuge llega a $404.330,39 y la deducción por hijo se sitúa en $203.905,29.

Para el cierre del semestre, en junio, la ganancia no imponible alcanza los $2.575.901,25, mientras que la deducción por cónyuge se sitúa en $2.425.982,33 y la deducción por hijo llega a $1.223.431,74. Los valores correspondientes a la deducción especial también crecen de manera proporcional, lo que incide directamente en el cálculo de la base imponible.

La publicación de nuevas tablas por parte de ARCA modifica el monto a descontar a miles de empleados en relación de dependencia.

Por su parte, la tabla del impuesto a las ganancias funciona con tramos progresivos. En el caso del acumulado enero-junio 2026, el primer segmento abarca salarios de hasta $2.000.030,09, con una alícuota del 5%. A partir de ese límite, los porcentajes suben de forma escalonada, alcanzando hasta un 35% para los ingresos que superen los $60.750.913,96, combinando montos fijos y porcentajes sobre el excedente de cada rango.

Según explicó el especialista en tributación Sebastián Domínguez: “si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, tienen que hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido de más”.

La normativa establece que los importes retenidos en exceso se reintegren en la liquidación de sueldo siguiente a la actualización de los sistemas, utilizando el mecanismo de compensación con el monto a descontar.

No obstante, según Sebastián Domínguez, en la práctica, "las empresas tardan en poder actualizar sus sistemas y aplicarlos a las liquidaciones de sueldo”.

Quiénes recuperarán dinero en el próximo pago de sueldos.

Por esta razón, es habitual que aquellos trabajadores que cobren sus salarios poco después de la difusión de las nuevas tablas todavía vean descuentos calculados con valores antiguos, una situación que se corrige en la siguiente nómina. En palabras del especialista, “si alguna empresa está pagando hoy, mañana, continúe aplicando tablas anteriores, y lo soluciona en el próximo pago”.

Mecanismo de reintegros y acumulación de deducciones

El modo en que se devuelve el dinero retenido de más puede variar según cada empresa. Según Domínguez, “hay empresas que hacen el recálculo y si corresponde devuelven solo la retención de ganancias, como para beneficiar a los empleados devolviéndoles a fondos”.

Aunque la ley indica que la corrección debe efectuarse al momento de liquidar los sueldos, en la práctica hay organizaciones que optan por adelantar la devolución para favorecer a sus trabajadores.

La medida se refleja directamente en el recibo de sueldo. Aquellos empleados que hayan tenido retenciones superiores a las que corresponden según las nuevas tablas recibirán la devolución de la diferencia en su próximo pago.

Cuando no corresponde aplicar retenciones, el reintegro será íntegro. En los casos en que la retención ajustada resulte inferior a la practicada, la empresa podrá compensar el excedente, descontándolo de futuros pagos a cuenta del impuesto.

El calendario de deducciones personales difundido por ARCA indica cómo se acumulan los montos mes a mes. En enero, la deducción especial alcanza los $1.502.609,06, mientras que para junio llega a $9.015.654,38. Los conceptos vinculados a la deducción especial para nuevos profesionales o emprendedores, así como la deducción especial apartado 2, siguen esta misma progresión, incrementándose gradualmente a lo largo del semestre.

A partir de la actualización, los empleadores pueden ajustar sus sistemas de liquidación y la medida impacta en los sueldos de enero a junio.

Por su parte, la tabla progresiva del impuesto a las ganancias define los distintos tramos impositivos:

Hasta $2.000.030,09: 5%

De $2.000.030,09 a $4.000.060,17: $100.001,50 más 9% sobre el excedente de $2.000.030,09

De $4.000.060,17 a $6.000.090,26: $280.004,21 más 12% sobre el excedente de $4.000.060,17

De $6.000.090,26 a $9.000.135,40: $520.007,82 más 15% sobre el excedente de $6.000.090,26

De $9.000.135,40 a $18.000.270,80: $970.014,59 más 19% sobre el excedente de $9.000.135,40

De $18.000.270,80 a $27.000.406,20: $2.680.040,32 más 23% sobre el excedente de $18.000.270,80

De $27.000.406,20 a $40.500.609,30: $4.750.071,46 más 27% sobre el excedente de $27.000.406,20

De $40.500.609,30 a $60.750.913,96: $8.395.126,30 más 31% sobre el excedente de $40.500.609,30

Más de $60.750.913,96: $14.672.720,74 más 35% sobre el excedente de $60.750.913,96

Este desglose permite a los trabajadores estimar cómo se reflejarán las retenciones en sus sueldos mensuales, según la categoría correspondiente a su salario bruto. El reintegro depende de la rapidez con la que cada empleador aplique las nuevas tablas, por lo que el momento en que se reciba puede diferir de una empresa a otra.

La publicación de las nuevas tablas responde a la actualización anual de los parámetros que utiliza el sistema tributario argentino para determinar el monto a descontar por impuesto a las ganancias.

De acuerdo con los datos oficiales, las deducciones personales por hijos con discapacidad también aumentan de manera gradual durante el semestre, pasando de $407.810,58 en enero a $2.446.863,48 en junio. De igual forma, los montos correspondientes a cónyuge, hijos y la deducción especial apartado 2 siguen una trayectoria ascendente a lo largo de los meses.

Plazos, obligaciones de las empresas y acceso a la información

El especialista en tributación Sebastián Domínguez señaló que “en general, las empresas tardan en poder actualizar sus sistemas y aplicarlos a las liquidaciones de sueldo”. Esta demora puede provocar variaciones en la forma en que se aplican los reintegros. Las compañías que ya adoptaron los nuevos parámetros realizarán las devoluciones en la nómina siguiente, mientras que aquellas que aún no implementaron las modificaciones deberán esperar hasta que sus sistemas estén correctamente ajustados.

El ajuste no es voluntario para los empleadores. La normativa establece la obligación de recalcular las retenciones y corregir los pagos en los ciclos posteriores a la publicación de las nuevas tablas. El objetivo del mecanismo de compensación es garantizar que los trabajadores reciban la cantidad correcta, y que cualquier exceso retenido se reintegre lo antes posible.

El ajuste tiene carácter retroactivo, lo que implica que algunos trabajadores pueden recibir la devolución de sumas retenidas de más en los primeros pagos del año.

La difusión por parte de ARCA de las nuevas tablas de deducciones personales y tramos del impuesto a las ganancias permite a los trabajadores en relación de dependencia revisar sus recibos de sueldo y anticipar si les corresponde algún reintegro. Toda la información es de acceso público, y los valores mensuales pueden consultarse en el portal oficial del organismo.

El calendario semestral de deducciones y la escala progresiva impactan tanto en los empleados que perciben salarios habituales como en situaciones especiales, incluyendo nuevos profesionales, emprendedores y trabajadores con hijos con discapacidad. Este sistema distingue cada caso y asigna montos específicos de acuerdo con la categoría correspondiente.

Deducciones personales (acumuladas por mes)

Enero

Ganancia no imponible: $429.316,88

Cónyuge: $404.330,39

Hijo: $203.905,29

Hijo incapacitado: $407.810,58

Deducción especial: $1.502.609,06

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $1.717.267,50

Deducción especial apartado 2: $2.060.721,00

La normativa exige a las empresas recalcular las retenciones ya practicadas si utilizaron las tablas del año anterior en los pagos de haberes realizados desde el comienzo del año en curso.

Febrero

Ganancia no imponible: $858.633,75

Cónyuge: $808.660,78

Hijo: $407.810,58

Hijo incapacitado: $815.621,16

Deducción especial: $3.005.218,13

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $3.434.535,00

Deducción especial apartado 2: $4.121.442,00

Marzo

Ganancia no imponible: $1.287.950,63

Cónyuge: $1.212.991,17

Hijo: $611.715,87

Hijo incapacitado: $1.223.431,74

Deducción especial: $4.507.827,19

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $5.151.802,50

Deducción especial apartado 2: $6.182.163,01

Abril

Ganancia no imponible: $1.717.267,50

Cónyuge: $1.617.321,55

Hijo: $815.621,16

Hijo incapacitado: $1.631.242,32

Deducción especial: $6.010.436,25

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $6.869.070,00

Deducción especial apartado 2: $8.242.884,01

Cambios en el Impuesto a las Ganancias 2026.

Mayo

Ganancia no imponible: $2.146.584,38

Cónyuge: $2.021.651,94

Hijo: $1.019.526,45

Hijo incapacitado: $2.039.052,90

Deducción especial: $7.513.045,32

Deducción especial nuevos profesionales/emprendedores: $8.586.337,51

Deducción especial apartado 2: $10.303.605,01

Junio