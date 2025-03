Elecciones 2023: cómo justificar la no emisión del voto

En este marco, en primer lugar hay que decir que se ratifica la estrategia de La Libertad Avanza - espacio liderado por el presidente Javier Milei - de ir sola y no realizar alianza con ningún espacio político, más allá de que en el mencionado distrito tengan que competir palmo a palmo con sus “socios” del PRO en el histórico bastión de los Macri.

En segundo lugar llama mucho la atención que los 16 frentes participantes hayan decidido postular a candidatos muy fuertes para ocupar una banca en la Legislatura porteña, la cual algunos podrían bajarle el precio por considerarla como una votación para concejales.

Por el lado del PRO, que hoy es oficialismo en CABA, se eligió para encabezar la lista a la actual diputada nacional Silvia Lospennato, y a Hernán Lombardi y Laura Alonso para secundarla.

En el caso del peronismo, “Es ahora Buenos Aires” llevará como candidatos a Leandro Santoro -el candidato eterno- y a Claudia Negri como cabezas de lista.

La Libertad Avanza apuesta todo al actual vocero presidencial Manuel Adorni, el cual, según lo revelado por Casa Rosada, seguirá cumpliendo con sus funciones más allá de ser candidato.

La nómina de candidatos se completa, entre otros, con Vanina Biasi, cabeza de lista del Frente de Izquierda; Horacio Rodríguez Larreta, primer candidato de su flamante espacio “Volvamos Buenos Aires”; Ramiro Marra, que se postula por la UCEDE y que individualmente es uno de los mejores posicionados; Lucille Levy, candidata de “Evolución”, espacio conducido por el radical Martin Lousteau; Paula Oliveto, de la Coalición Cívica de Lilita Carrio; Manuel Abal Medina, en representación del espacio peronista “Justa, libre y soberana”; y Ricardo Caruso Lombardi, cabeza de la lista del Movimiento Integración y Desarrollo de Oscar Zago.

A la luz de todo lo que están poniendo en la cancha los distintos espacios políticos, es que se vislumbra una elección porteña compleja, pareja y dura, donde los agravios y las campañas subida de tono seguramente van a estar a la orden del día.

Para el oficialismo de CABA, el PRO, la dispersión de candidatos podría llevarlos a recibir un gran golpe de parte del espacio que encabeza Leandro Santoro, a sabiendas del piso histórico de más de 20 puntos que ostenta el dirigente peronista en la capital del país.

Antes de culminar con este breve análisis electoral, hay que decir que en el caso de Jujuy los candidatos para la elección de mayo se van a conocer recién este miércoles 2 de abril, fecha que, a pesar de ser feriado, va a tener toda la atención de la ciudadanía.

Al ritmo del FMI

En materia económica, el Gobierno nacional vivió una semana más que agitada.

Por un lado, el Banco Central debió vender más de 1.445 millones de dólares en las últimas dos semanas, en tanto que, por el otro, el anuncio del acuerdo con el FMI (20.000 millones de dólares) por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, ante las empresas de seguro - quienes al igual que los bancos van desarmando sus posicionamientos en dólares y generando una tensión muy fuerte en la moneda -, no tuvo el efecto deseado en los mercados.

Esto último debido a que la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, a posteriori de lo señalado por el titular de Economía, salió a decir que todavía no hay una definición por parte del Directorio acerca del monto total que se le prestaría a la Argentina, a la vez que evitó dar indicios en torno a cómo se realizaría el desembolso.

Este cruce de versiones, obviamente, generó más dudas que certezas, llevando a que el dólar siga inestable, la reservas continúen bajando y el riesgo país alcance los 777 puntos.

Dólar barato

En la semana que pasó, el compartimiento irregular de la cotización del dólar, sin lugar a dudas, reflejo el tenso momento que se vive en materia cambiaria en el país.

La sensación de un dólar barato que señalan muchos, anuncios sobre posibles cambios en el sistema cambiario -donde se podría establecer un sistema de bandas para que se mueva la divisa norteamericana- y el rumor de una posible devaluación, llevó a que se frenen las liquidaciones y se le ponga más presión a la cotización del dólar.

En el caso de un dólar barato, hay algunas cuestiones que reflejan claramente esto. Una de ellas es el turismo, donde en el bimestre 2025 salieron del país, en carácter de turistas, 3.700.000 personas, o sea, 1.590.000 personas más que en el mismo bimestre del año 2014, donde vacacionaron fuera de la Argentina 2.150.000 personas.

A la inversa de esto, en el mes de febrero llegaron al país un 30.7% menos de turistas y en enero un 20.1%, poniendo de manifiesto que Argentina se convirtió en un país caro en dólares y, por ende, poco atractivo.

En esta línea, la importante migración de argentinos hacia países limítrofes es un dato relevante que tiene impacto en la economía y las finanzas del país.

Según datos del INDEC, el 86.20% de los turistas argentinos viajó a destinos fuera de la Argentina.

Brasil fue el lugar más fue visitado, con el 38.6%; le siguió Chile, con el 20.2%; y finalmente Uruguay, con un 16,3%. Estos países fueron los más elegidos por los argentinos para vacacionar y realizar algún tipo de compra.

Otro tema que también grafica esta situación es la decisión del Gobierno boliviano de movilizar tropas a todas las fronteras sur del país (Bermejo y Pocitos) para tratar de evitar lo que se denomina contrabando a la inversa. Es decir, frenar el intenso movimiento comercial de todo tipo de productos -incluido los esenciales- que tiene como protagonistas a los argentinos y que, según el presidente Arce, estaría ocasionando los altos niveles de inflación que se registran en el vecino país.

Continuidad en el CEDEMS

En el plano sindical, un hecho relevante de la semana que pasó fue la elección de autoridades en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior.

Lo destacable de este suceso es que por fin se pudo concretar una elección donde no hubo denuncias, donde no hubo judicializaciones y donde no se sucedieron incidentes, configurando unos comicios democráticos en paz.

De los 3.400 profesores habilitados para sufragar, votó , aproximadamente, el 54% del padrón, dando como ganadora a la lista Morena, que encabezaba Mercedes Sosa, con 1236 votos, en detrimento de los 603 sufragios que obtuvo la lista Roja del profesor Oscar Arroyo.

En los 62 establecimientos que comprendía la elección (7 regiones), la lista Roja sólo ganó en la región 4, en tanto que las restantes quedaron en manos de la lista Morena.

La violencia de Género en la agenda

A nivel provincial, en la semana que pasó también se destacó la puesta en funcionamiento del Juzgado N°4 especializado en Violencia de Género por parte del Poder Judicial en la histórica ciudad de Humahuaca.

Con esta nueva dependencia, ya son 6 los juzgado abocados a encarar la violencia de género en la provincia. Hay dos en San Salvador de Jujuy, uno en Perico, uno en San Pedro, uno Libertador General San Martín y ahora este que se habilitó en la Quebrada.

De cara al futuro, se espera que, durante el 2025, se concrete la habilitación de una juzgado de similares características en la ciudad de La Quiaca.

Dentro de este marco, el portal “Todo Jujuy” público un interesante informe con estadísticas de lo que fue la violencia de género en la provincia durante el año 2024.

Durante el año pasado, se tramitaron 8.831 causas por violencia de género, sexual e intrafamiliar. En el departamento Manuel Belgrano, se registró el mayor número de casos con 3.650 legajos; le siguieron El Carmen con 1.573 y Ledesma con 1.103.

En Humahuaca, donde se recién se habilitó el juzgado, el número de trámites abiertos durante el 2024 alcanzó los 273 casos; en Tilcara, 221; y en Yavi, 418.

Todos estos expedientes, a partir de ahora, serán tramitados en la flamante unidad habilitada por el Poder Judicial de la provincia.

Las causas finalizadas durante 2024 alcanzó el número de 3.839. Si comparamos este número con las 1.467 del año 2023, el crecimiento de la resoluciones es superior al 160%, lo cual es un verdadero motivo de orgullo para la Justicia jujeña.

Cuenta pendiente

Para finalizar con este resumen, quiero hacer un recordatorio del fallecimiento de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada en la ciudad de La Plata por dos delincuentes menores de edad, en el marco de un robo de un Fiat Palio.

Ya pasaron más de 33 días y todo lo que se dijo que se iba a hacer en torno al debate por la baja de la edad de imputabilidad parece haber quedado en la nada.

Al parecer es prácticamente imposible discutir la imputabilidad de menores en estos tiempos. Y esto, a pesar de que en Argentina existe la edad más alta entre los países de la región con 16 años.

Nada de lo que suceda, ni siquiera las encuestas, parecen ser motivo suficiente para que se tomen decisiones políticas respecto al tema.

Cada vez que tenemos un incidente se habla, pero al cabo de unos días, se deja de hablar.

Hoy nadie se acuerda Kim Gómez y mucho menos de lo necesario que es avanzar en un debate sincero en torno a la problemática.

Hasta aquí lo más destacado de los últimos 7 días.

¡Buen inicio de semana para todos!

Alberto Siufi