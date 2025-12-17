Cristina Kirchner criticó las nuevas medidas económicas: "El consumo no repunta"

Cristina Kirchner criticó la reciente medida del Ejecutivo que propone actualizar las franjas en las que se mueve la cotización del dólar y afirmó que la economía atraviesa un declive sostenido . Desde su casa en Constitución , donde cumple su condena, difundió un mensaje en el que repasó distintos anuncios y declaraciones del presidente Javier Milei.

La exmandataria se enfocó en la decisión oficializada esta semana, que permitirá a partir de enero un incremento más rápido del tipo de cambio .

“En el 2023 fue la dolarización … ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024 , otra vez fue la dolarización , pero esta vez era endógena por competencia de monedas … los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos . En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026 … el dólar indexado ”, señaló CFK .

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su domicilio, donde cumple la condena de prisión por el caso Vialidad.

Y agregó: “A través de su presidente Santiago Bausili , socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora , presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas )”.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”“, argumentó la ex presidente.

Y cerró: “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones".

Cristina Kirchner cuestionó las nuevas medidas.

La frase final hace referencia a un artículo de Infobae publicado el lunes, que señaló que, por primera vez en 22 años, la inversión extranjera directa presentó un saldo negativo durante 2025.

Contradicciones de Milei y caída de la inversión extranjera directa

Como es habitual en sus mensajes dirigidos al Presidente, Cristina Kirchner agregó varias posdatas. En la primera, destacó las contradicciones entre las declaraciones públicas de Milei y la realidad de los hechos, concluyendo: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

La expresidenta se refirió a la decisión del gobierno de indexar las bandas cambiarias.

Después volvió a subrayar la disminución registrada en el índice de Inversión Extranjera Directa. “Los registros más altos fueron durante los dos gobiernos que tuvo el honor de presidir”, repasó.

Y cerró: “Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…“.