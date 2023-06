"Fue muy buena", contestó escuetamente el ex gobernador de Buenos Aires al ser consultado sobre cómo había sido la reunión con Cristina Kirchner a la salida del Senado . Antes, con la ex presidenta había estado Sergio Massa, -la cabeza de la fórmula de unidad en el oficialismo -, Axel Kicillof y Wado de Pedro.

Luego, la ex mandataria publicó una fotografía oficial del encuentro y destacó la relación que los une y el "respeto de siempre".

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", sostuvo Cristina Kirchner.

Y continuó: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

El encuentro entre Scioli y Cristina Fernández de Kirchner de este miércoles duró poco más de 30 minutos y había sido acordado en el llamado telefónico que ella le realizó hace unos días, luego de que se conociera la lista de unidad y el armado de los candidatos a diputados nacionales.