14 de octubre de 2025 - 11:16
Economía.

¿Cuándo se pagan los vouchers educativos en octubre 2025?

La cartera de Capital Humano ratificó que el programa seguirá vigente y adelantó que el próximo desembolso se realizará entre el 10 y el 13 de octubre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vouchers educativos de octubre 2025.

Vouchers educativos de octubre 2025.

El Ministerio de Capital Humano anunció que el plan Vouchers Educativos 2025 seguirá vigente, ofreciendo un apoyo económico a las familias con hijos matriculados en colegios privados que reciben subsidio estatal. Este beneficio, que se entrega mensualmente desde mitad de año, se retomará en octubre según el cronograma de asistencia escolar.

Los detalles.

Beneficio.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos de octubre 2025

Aunque todavía no se difundió el calendario oficial de pagos, voceros del Ministerio adelantaron que el próximo depósito se efectuará entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, correspondiente al mes de septiembre.

Este sistema mantiene la misma dinámica que en meses previos, en la que las transferencias se realizan con un desfase de un mes respecto al período al que pertenece la cuota educativa.

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.
Desde el comienzo del programa, las fechas se organizaron de la siguiente manera:

  • Junio: se abonaron las cuotas de abril y mayo (pago conjunto).
  • ulio: se liquidó el mes de junio.
  • Agosto: correspondió a julio.
  • Septiembre: se pagó la cuota de agosto.
  • Octubre: se acreditará la cuota de septiembre.

De este modo, el programa continuará vigente hasta diciembre de 2025, tal como lo confirmaron desde el Ministerio a cargo.

Cuál será el monto de los Vouchers Educativos en octubre

Para este mes, se estima que cada beneficiario recibirá cerca de $20.000, manteniendo la cifra consistente con los pagos previos. Este aporte está diseñado para contribuir al pago de las cuotas en instituciones educativas privadas y se deposita directamente en las cuentas bancarias registradas durante la inscripción.

El plan de Vouchers Educativos se implementó a mediados de 2025 como parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano para asistir a las familias con hijos en edad escolar. Su finalidad principal es asegurar que los estudiantes puedan continuar sus estudios en colegios privados, en un contexto de elevada inflación y presión sobre los gastos domésticos.

Cómo consultar el estado del beneficio

Aquellas personas que todavía no hayan recibido el depósito correspondiente pueden consultar el estado de su trámite ingresando al portal oficial de Vouchers Educativos, usando sus credenciales de Mi Argentina.

Dentro de la sección “Menores a cargo” se detalla la situación de cada solicitud, la cual puede aparecer como: Aprobada (el pago fue autorizado y se encuentra en proceso), En revisión (el monto aún no fue acreditado) o Rechazada (debido a datos incorrectos o fuera de los criterios de elegibilidad).

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa seguirá vigente hasta diciembre de 2025, respetando el mismo calendario de pagos mensuales y manteniendo los criterios de selección que se definieron al inicio de la iniciativa.

Esta política ha beneficiado a miles de familias en todo el país y se consolidó como una de las herramientas más importantes de apoyo económico directo para la educación privada con aporte estatal.

