Voucher educativo 2025: las fechas y los montos de agosto

Los usuarios que reciben el Voucher Educativo a través de Mercado Pago ya saben las fechas y montos previstos para agosto. El depósito se realizará esta semana, entre el miércoles 13 y el viernes 15 , y corresponderá al mes de julio, con un valor estimado de $20.000 .

De acuerdo con los datos oficiales, en junio se liquidaron los pagos acumulados de abril y mayo , mientras que en julio se abonó la cuota correspondiente a junio . Así, el primer desembolso totalizó cerca de $40.000 , dividido en dos pagos de aproximadamente $20.000 cada uno. A partir de julio, el beneficio se paga de forma mensual , por el mes anterior, manteniendo un importe cercano a los $20.000 .

Quienes todavía no saben si su pedido fue aceptado, pueden optar por esperar o comunicarse directamente con el Ministerio de Capital Humano , o bien llamar a ANSES al 130 . También está habilitado el correo electrónico [email protected] para resolver inquietudes o consultas.

El voucher educativo es un subsidio estatal que busca garantizar el acceso a la educación privada en colegios con aporte estatal.

El seguimiento del estado de la solicitud se realiza entrando al sitio web de Vouchers Educativos , iniciando sesión con usuario y contraseña de Mi Argentina . Dentro de la plataforma, en la pestaña "Menores a Cargo" , al final aparece la sección "Estado de Solicitud" , donde se especifica si el trámite fue aprobado o denegado .

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el pago del Voucher Educativo continuará vigente hasta diciembre de 2025. No obstante, todavía no se ha comunicado oficialmente la fecha de inicio de los próximos desembolsos ni si se incluirán pagos atrasados correspondientes a mayo o junio.

Recomendaciones para garantizar el cobro y mejoras en la plataforma

Por otra parte, las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantener sus datos personales actualizados en la plataforma para evitar retrasos en la recepción del dinero. Asimismo, recordaron que este apoyo económico está dirigido únicamente a familias con hijos en edad escolar que cumplan con los requisitos estipulados.

Desde el Ministerio señalaron que están implementando mejoras en la plataforma con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y simplificar el acceso a la información.

Se aconseja a los beneficiarios verificar regularmente sus datos personales para garantizar que los pagos se mantengan sin interrupciones. Para consultas adicionales, también pueden contactarse mediante las cuentas oficiales del Ministerio de Educación en redes sociales, donde reciben novedades y respuestas inmediatas.