martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 09:57
Educación.

Voucher educativo 2025: las fechas y los montos de agosto

Los usuarios que acceden al voucher educativo cobrarán el importe correspondiente a julio durante esta semana, entre el miércoles 13 y el viernes 15.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Confirmaron fecha y monto de pago para agosto.

Confirmaron fecha y monto de pago para agosto.

Los usuarios que reciben el Voucher Educativo a través de Mercado Pago ya saben las fechas y montos previstos para agosto. El depósito se realizará esta semana, entre el miércoles 13 y el viernes 15, y corresponderá al mes de julio, con un valor estimado de $20.000.

Lee además
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró qué grupo de jubilados dejará de cobrar el bono de $70.000.
Economía.

ANSES: los jubilados que dejarán de cobrar el bono en agosto
Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI.  
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2025?

De acuerdo con los datos oficiales, en junio se liquidaron los pagos acumulados de abril y mayo, mientras que en julio se abonó la cuota correspondiente a junio. Así, el primer desembolso totalizó cerca de $40.000, dividido en dos pagos de aproximadamente $20.000 cada uno. A partir de julio, el beneficio se paga de forma mensual, por el mes anterior, manteniendo un importe cercano a los $20.000.

El voucher educativo es un subsidio estatal que busca garantizar el acceso a la educación privada en colegios con aporte estatal.
Vouchers educativos de agosto 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes.

Vouchers educativos de agosto 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes.

Cómo consultar el estado de tu solicitud

Quienes todavía no saben si su pedido fue aceptado, pueden optar por esperar o comunicarse directamente con el Ministerio de Capital Humano, o bien llamar a ANSES al 130. También está habilitado el correo electrónico [email protected] para resolver inquietudes o consultas.

El seguimiento del estado de la solicitud se realiza entrando al sitio web de Vouchers Educativos, iniciando sesión con usuario y contraseña de Mi Argentina. Dentro de la plataforma, en la pestaña "Menores a Cargo", al final aparece la sección "Estado de Solicitud", donde se especifica si el trámite fue aprobado o denegado.

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.
Vouchers educativos 2025: cómo reclamar si rechazaron tu solicitud.

Vouchers educativos 2025: cómo reclamar si rechazaron tu solicitud.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el pago del Voucher Educativo continuará vigente hasta diciembre de 2025. No obstante, todavía no se ha comunicado oficialmente la fecha de inicio de los próximos desembolsos ni si se incluirán pagos atrasados correspondientes a mayo o junio.

Recomendaciones para garantizar el cobro y mejoras en la plataforma

Por otra parte, las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantener sus datos personales actualizados en la plataforma para evitar retrasos en la recepción del dinero. Asimismo, recordaron que este apoyo económico está dirigido únicamente a familias con hijos en edad escolar que cumplan con los requisitos estipulados.

Los Vouchers Educativos son una ayuda económica destinada a familias con hijos en colegios privados.

Desde el Ministerio señalaron que están implementando mejoras en la plataforma con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y simplificar el acceso a la información.

Se aconseja a los beneficiarios verificar regularmente sus datos personales para garantizar que los pagos se mantengan sin interrupciones. Para consultas adicionales, también pueden contactarse mediante las cuentas oficiales del Ministerio de Educación en redes sociales, donde reciben novedades y respuestas inmediatas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: los jubilados que dejarán de cobrar el bono en agosto

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2025?

ANSES: ¿De cuánto son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

Pagan una fortuna a quien tenga esta moneda de 10 centavos

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Lo que se lee ahora
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel