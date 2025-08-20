miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 07:03
Política.

Diputados hará una mega sesión este miércoles para tratar los vetos de Javier Milei

La extensa sesión se desarrollará el miércoles 20 de agosto desde el mediodía, en la cual se pondrán en discusión los vetos impulsados por Javier Milei.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Diputados confirmó la megasesión del miércoles 20 de agosto para tratar los vetos de Javier Milei.

Diputados confirmó la megasesión del miércoles 20 de agosto para tratar los vetos de Javier Milei.

 

La Cámara de Diputados convocó a una extensa sesión para el 20 de agosto al mediodía, en la cual se pondrán a debate asuntos sensibles para el oficialismo, entre ellos los vetos dispuestos por Javier Milei. El pedido fue presentado por el titular del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, junto con otros diputados.

La cita parlamentaria quedó fijada para el miércoles 20 a las 12 horas. Dentro del orden del día figuran la reforma del sistema previsional, la declaración de emergencia en materia de discapacidad, además de iniciativas promovidas por los gobernadores vinculadas al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la modificación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Diputados confirmó la megasesión del miércoles 20 de agosto para tratar los vetos de Javier Milei.

Además, en el temario figura el debate sobre la emergencia en Bahía Blanca, una de las medidas vetadas por Javier Milei. También se pondrán en consideración las iniciativas que proponen cambiar el huso horario y la reforma del Régimen Penal Tributario.

Dentro de la misma sesión extraordinaria, se incluirá la discusión sobre la nueva integración de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que incorporará un sistema distinto para designar autoridades y establecerá nuevos plazos para su funcionamiento.

Javier Milei junto a Hayden Davis, creador de $LIBRA.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei en la mesagesión en Diputados

Junto a Unión por la Patria, también solicitaron la realización de la sesión legisladores de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica.

Por su parte, la administración de Javier Milei busca impedir que se repita un traspié como el del 7 de agosto, fecha en la que esos espacios opositores lograron imponerse de manera consecutiva en doce votaciones dentro del recinto.

Diputados se prepara para una maratónica sesión.

Después del traspié sufrido en el Parlamento, el presidente mantuvo un encuentro en la quinta de Olivos con legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y representantes de bancadas aliadas. La reunión tuvo como fin delinear la estrategia en el Congreso, consolidar los apoyos necesarios para sostener los vetos presidenciales y resguardar la política de equilibrio de las cuentas públicas.

La sesión fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez.

La discusión está prevista para este miércoles al mediodía. Para que la sesión pueda llevarse a cabo, los bloques opositores deberán garantizar la presencia de, al menos, 139 diputados, número requerido para alcanzar el quórum en la Cámara baja.

