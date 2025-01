Echaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza: ¿qué pasó?

La Libertad Avanza anunció este miércoles por la noche la expulsión del legislador Ramiro Marra de su espacio político. En un breve comunicado, el partido justificó la decisión señalando que el dirigente no respetó los lineamientos internos.

Las discrepancias con Ramiro Marra fueron en aumento hasta que finalmente se oficializó su salida. En el comunicado, La Libertad Avanza afirmó de manera tajante que “el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”.

Sobre los motivos de su expulsión, el documento resaltó que la medida se tomó “como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei”.

ramiro marra javier milei.jpg

Por su parte, la legisladora Lilia Lemoine, en diálogo con LN+, comentó: “Estamos ideológicamente seguimos siendo todos liberales. Es una pena, no estoy muy informada sobre qué es lo que pasó, pero entiendo que si votó a favor de un presupuesto que no debería haber votado en el bloque, bueno”.

La ex cosplayer recordó que “siempre hemos trabajado bien con Ramiro en campaña y es una persona que aprecio”. No obstante, enfatizó que “el mismo Presidente ha echado a amigos del espacio por no alinearse con sus decisiones y pasó”.