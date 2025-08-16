sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 16:06
Política.

El ministro de Defensa, Luis Petri, será candidato a diputado en Mendoza

"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza", expresó en redes del actual ministro de Defensa.

Por  Analía Farfán
Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares, dijo Luis Petri.
"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza", expresó en redes del actual ministro de Defensa.

Patricia Bullrich oficializó su candidatura al Senado

Al anuncio de Petri se suma el de Bullrich, quien el viernes comunicó formalmente su postulación como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando ocho provincias renovarán bancas en el Senado.

La ministra de Seguridad expresó a través de sus redes sociales: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora.”

Bullrich también apuntó contra sus adversarios políticos :“Dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país.”

Domingo de vencimiento de plazos

Mañana domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño.

En la provincia de Chaco, Fuerza Patria confirmó este sábado, en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, con Jorge Capitanich al frente, sus candidatos designados por unánimidad para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre.

