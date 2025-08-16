El ministro de Defensa, Luis Petri, será candidato a diputado en Mendoza

Tras la confirmación del viernes pasado sobre la candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de Patricia Bullrich, se sumó otra postulación de peso desde el Gabinete,. El ministro de Defensa, Luis Petri, buscará una banca como diputado nacional por Mendoza.

"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza", expresó en redes del actual ministro de Defensa.

Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre.



Liderados por @JMilei, estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el… pic.twitter.com/y2eKI5BVkX — Luis Petri (@luispetri) August 16, 2025 Patricia Bullrich oficializó su candidatura al Senado Al anuncio de Petri se suma el de Bullrich, quien el viernes comunicó formalmente su postulación como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando ocho provincias renovarán bancas en el Senado.

La ministra de Seguridad expresó a través de sus redes sociales: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora.”

Bullrich también apuntó contra sus adversarios políticos :“Dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país.” Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1956430722471977058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956430722471977058%7Ctwgr%5Ed574c92150848e10985972044499fd0bb49bbcdd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fpolitica%2Fluis-petri-sera-candidato-diputado-y-dejara-otra-vacante-el-gabinete-javier-milei-n6179168&partner=&hide_thread=false Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025 Domingo de vencimiento de plazos Mañana domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos que competirán por las bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. La Libertad Avanza ya definió a José Luis Espert para la provincia de Buenos Aires y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el territorio porteño. En la provincia de Chaco, Fuerza Patria confirmó este sábado, en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista, con Jorge Capitanich al frente, sus candidatos designados por unánimidad para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre.

