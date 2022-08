Live Blog Post

10.50 - 3 de agosto: Se esperan anuncios sobre aumento de exportaciones y fortalecer las reservas del Banco Central

Sergio Massa asumirá como “súper ministro” de Economía -también a cargo de Producción y Agricultura- y rápidamente dará a conocer sus primeras medidas, que sobre todo buscarán mejorar las expectativas de inversores y consumidores.

Lo más acuciante y donde estará el principal foco es en la necesidad de conseguir dólares para fortalecer al Banco Central. El objetivo de cortísimo plazo es estabilizar el dólar financiero y en lo posible achicar la brecha cambiaria, pateando para más adelante la posibilidad de un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial.

El foco está puesto en los cerca de USD 15.000 millones que los productores agropecuarios aún no vendieron. El “dólar soja” anunciado la semana pasada por la ex ministra Silvina Batakis no tuvo la recepción esperada. Resultó un beneficio demasiado acotado y muy difícil de implementar. Por eso, se espera que ahora esta alternativa sea reformulada completamente.